Wijnaldum met ses « états d’âme de côté »

Arrivé à Paris l’été dernier avec le statut d’un joueur de classe mondiale, Georginio Wijnaldum n’a pas réussi jusqu’à présent à faire honneur à sa réputation. Le Néerlandais a connu des débuts assez timides avec la formation francilienne, et les a tout juste rehaussés en claquant un doublé important lors du match de Ligue des Champions contre Leipzig (2-2).

« Pas le temps d’être désorienté »

L’ex-milieu de terrain de Liverpool n’a pas vraiment su trouver sa place dans l’équipe francilienne. Et vu son impact réduit, il n’y avait rien de surprenant à ce qu’il retrouve sur le banc. Une mise au ban qui aurait pu le faire douter, mais l’intéressé ne s’est pas laissé abattre. Il est resté concentré et appliqué car il ne tient pas à ce que son cas personnel enraye la marche avant de sa formation.

« La gestion des émotions, c’est capital, a-t-il confié dans un entretien accordé au site du club. Quand on n'est pas bien, triste, ou désorienté, on peut prendre quelques jours pour faire le point. Quand on est footballeur, c'est différent. Parce que le prochain match arrive tout de suite, le prochain entraînement aussi. »

Le capitaine des Oranje estime que cette attitude doit être adoptée par l’ensemble du groupe afin de pouvoir surmonter au mieux les moments de doute. « Il faut savoir mettre ses sentiments de côté, nous jouons à un niveau tellement élevé qu'il faut être performant tous les trois jours. On ne peut pas être déçu trop longtemps, ni même célébrer trop longtemps... Cela marche dans les deux sens », a-t-il poursuivi.

Wijnaldum « travaille dur pour changer les choses »

Lors des derniers matches, le PSG ne s’est pas vraiment rassuré dans le jeu, même si les résultats ont été plutôt convaincants. Wijnaldum ne le conteste pas, mais il veut plutôt mettre en avant la combatiovité dont lui et ses partenaires font preuve : « Nous travaillons beaucoup pour obtenir de bons résultats, et jouer mieux que ce que nous faisons en ce moment, mais nous avons un véritable esprit d'équipe et un mental d'acier. C'est essentiel pour gagner des titres et être une grande équipe. Nous sommes sur la bonne voie. »

Wijnaldum n’a pas encore pu montrer son savoir-faire avec les vice-champions de France, mais ce retard à l’allumage ne l’inquiète pas plus que cela. Il sait que dans sa situation le maitre mot reste la patience. « Tout est différent pour moi, je change radicalement de vie, de pays, de langues. Et forcément, il faut un temps d'adaptation. J'ai de nouveau coéquipiers, un nouvel entraîneur, j'apprends encore à les connaître sur et en dehors du terrain. Je travaille dur pour faire de mon mieux et changer les choses. J'ai pris un risque, mais je pense qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort, pour grandir et pour apprendre toujours plus. Et je sais que j'ai fait le bon choix, je suis confiant ».