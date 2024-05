Wiener AI atteint 3 millions de dollars en prévente ! Le meme coin peut-il faire x100 ?

Wiener AI atteint 3 millions de dollars en prévente. Découvrez ses perspectives de développement et son potentiel pour une croissance x100.

Après une période de bear market assez inquiétante, l’univers crypto se redresse progressivement. D’ailleurs, de nouveaux projets font régulièrement leur apparition sur le marché. En plus, ils reçoivent un fervent soutien de la part des investisseurs. Signe que le public est confiant par rapport à l’avenir de ce secteur. Wiener AI fait partie des nouveaux venus dans le monde des cryptomonnaies. Sa prévente a été lancée récemment. Pourtant, le projet a déjà réussi à amasser presque 3 millions de dollars. La question se pose alors. Peut-il faire un bond de x100 ? Faisons le point.

Wiener AI : c’est quoi ?

Wiener AI est projet crypto révolutionnaire basé sur la blockchain Ethereum. À première vue, il s’agit d’un meme coin comme les autres. En effet, il est représenté par un chien en forme de saucisse qui a pour mission d’agrandir son armée.

Toutefois, cette crypto ne se limite définitivement pas à cet aspect humoristique ! Derrière ce weenie hilarant se cache un bot de trading alimenté par l’intelligence artificielle. Il aide les amateurs de trading crypto à trouver les meilleurs marchés et à optimiser leurs chances de gagner.

Voici ses principales caractéristiques de ce robot :

Il est doté d’une technologie prédictive . Ainsi, il parcourt le marché à la recherche de la meilleure opportunité lorsque vous lui posez une question.

C’est un robot qui effectue une analyse approfondie de l’actif . Puis, il vous fournit un compte-rendu impartial pour vous aider à prendre votre décision.

Il vous propose une liste d’exchanges décentralisées (DEX) et vous permet d’y accéder en quelques clics. Vous pouvez ainsi comparer les offres et trouver les meilleurs prix.

Il vous protège contre les frontrunners qui exploitent les transactions non confirmées à leur avantage.

Les concepteurs de Wiener AI souhaitent que le public comprenne que l’IA est bien plus qu’un outil. Il s’agit d’un véritable ami qui veut vous voir réussir. Pour cela, il se donne les moyens pour vous aider et vous offre des avantages.

Wiener AI : quels sont ses avantages ?

Le marché regorge de bots de trading alimentés par l’IA. En quoi Wiener AI se démarque-t-il ? Est-ce qu’il peut vraiment faire la différence.

Une plus grande accessibilité

Wiener AI est basé sur la blockchain. Cela signifie qu’il fonctionne de façon décentralisée. Il est donc accessible à travers le monde puisqu’il n’est soumis à aucune autorité. Aussi, les opérations ne se font de pair-à-pair, sans l’intervention de tiers de confiance comme la banque. Ainsi, les transactions sont plus rapides et moins coûteuses. Petit bonus ! Les transferts sont hautement sécurisés grâce au fonctionnement de la blockchain. En bref, Wiener AI est plus accessible que les autres bots de trading.

La facilité de prise en main

En général, ce sont les débutants qui utilisent les bots de trading. Cela leur permet d’augmenter leurs chances de gagner malgré leur manque d’expériences. Wiener AI a justement été développé pour les investisseurs novices. Son interface est intuitive et la plateforme est facile à prendre en main. Il suffit de poser une question au bot pour qu’il s’active ! Bien sûr, la plateforme est aussi adaptée aux traders aguerris qui n’ont pas le temps d’analyser le marché. Ils sont également d’une grande aide pour ceux qui souhaitent confirmer leur analyse.

Un trading crypto sans frais

Vous avez bien lu ! Wiener AI vous aide à trader les cryptomonnaies sans prélever de commissions. C’est bien pour cela qu’il s’agit d’un ami et non d’un outil ! À noter toutefois qu’il y a des frais de gaz associés aux transferts crypto. Ils sont entièrement à votre charge. Sachez toutefois qu’ils sont versés en totalité à la blockchain.

Le jeton $WAI : que faut-il savoir ?

$WAI est le token natif du projet WinerAI. Il s’agit d’un jeton ERC-20. Découvrez les détails à son sujet ! Nous allons commencer par sa tokénomique.

La tokénomique

L’offre totale de $WAI est de 69 000 000 000 jetons. Elle est répartie comme suit :

Prévente : 30 % ;

Staking : 20 % ;

Récompenses de la communauté : 20 % ;

Liquidités sur les exchanges DEX et CEX : 10 % ;

Campagne marketing : 20 %.

Une prévente qui se déroule à merveille

Comme nous l’avons indiqué plus haut, $WAI est actuellement en phase de prévente. Pour ce que nous avons pu observer, le processus se déroule à merveille. Le 24 mai 2024, le projet a réussi à récolter plus de 2,7 millions de dollars. Il est à quelques jours de la prochaine augmentation des prix. C’est donc le meilleur moment pour investir.

Le staking

Le trading crypto ne vous intéresse pas particulièrement ? Ne vous inquiétez pas ! Wiener AI vous propose un autre moyen de gagner de l’argent : le staking. Vous bloquez vos fonds pendant une période donnée pour générer des revenus passifs. A l’heure où nous écrivons, l’APY est de 369 %. À noter toutefois que le rendement est dynamique. Il évolue au fur et à mesure que le pool de staking se remplit. En outre, les récompenses seront distribuées sur une période de 2 ans.

$WAI : le meme coin peut-il faire un x100 ?

Parlons maintenant de l’avenir de ce meme coin. Est-il capable de faire un x100 ? Concentrons-nous sur ces points forts pour répondre à cette question.

Des fonctionnalités pratiques

De plus en plus d’investisseurs s’intéressent au trading de nos jours. Malheureusement, l’accès aux formations n’est pas donné à tout le monde. Les risques de pertes sont donc élevés, notamment pour les actifs volatiles comme les cryptomonnaies.

Wiener AI offre ainsi aux débutants l’opportunité de pratiquer cette activité en bénéficiant des meilleures chances de réussir. En plus, la plateforme est facile à prendre en main et son utilisation est gratuite.

Par ailleurs, le staking devrait intéresser un vaste public. Même ceux qui ne veulent pas faire du trading. Ainsi, ses fonctionnalités devraient assurer le succès de projet.

Une plateforme évolutive

La technologie évolue perpétuellement ! Les recherches aboutissent constamment à des améliorations importantes. Que ce soit en termes de fonctionnement ou de fonctionnalités. Wiener AI dispose justement d’une capacité modulaire. En d’autres termes, il peut être modifié et amélioré en fonction des évolutions. Ainsi, il reste à la pointe de la technologie en tout temps. Cela lui garantit une place parmi les meilleurs bots de trading sur le long terme.

Notre verdict

D’un point de vue global, Wiener AI devrait connaître le succès. Pour l’instant, l’évolution du prix $WAI est contrôlée par l’équipe du projet. La cryptomonnaie étant encore en prévente. En revanche, nous estimons que ses chances de faire un x100, une fois lancée officiellement sur le marché, sont grandes. Nous rappelons, bien évidemment, que rien n’est garanti.

En réalité, les performances de l’actif dépendent de nombreux facteurs. Nous citons particulièrement :

La fiabilité du projet et la réalisation de ses plans ;

L’évolution de la plateforme et des fonctionnalités ;

Les évènements qui se produisent au sein de la société, qu’ils soient bons ou mauvais ;

La situation générale du marché : un bear market ou un bull market ;

L’apparition d’une concurrence de taille ;

Les lois concernant l’utilisation des cryptomonnaies et de la blockchain ;

Les éventuels scandales.

Comment acheter $WAI ?

Wiener AI est promis à un bel avenir si tout se déroule bien. Vous souhaitez soutenir dans ce projet ? Dans ce cas, investissez dans son jeton natif $WAI. Voici les étapes à suivre :

1. Rendez-vous sur le site officiel du projet ;

2. Cliquez sur « Acheter maintenant » ;

3. Connectez votre portefeuille crypto ;

4. Suivez les étapes indiquées pour passer à l’achat. Les cryptomonnaies prises en charge pour le paiement sont : ETH, USDT et BNB. Vous pouvez aussi régler par carte de crédit ;

5. N’oubliez pas de vérifier votre tableau de bord après la confirmation de votre transaction.

Enfin, n’hésitez pas à suivre le projet sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune actualité. Wiener AI est présent sur Telegram et X.

Conclusion : une belle évolution sur le marché des crypto-monnaies

Wiener AI affiche une prévente résolument réussie. Les fonds levés frôlent les 3 millions de dollars. Cela se comprend d’ailleurs au vu des fonctionnalités innovantes. Cette crypto se positionne favorablement sur le marché. Son bot de trading basé sur l'IA offre une aide précieuse aux investisseurs. À cela s’ajoutent les options de staking qui attirent un public diversifié. Quant à la capacité modulaire de la plateforme, elle garantit une adaptation continue. Le projet Wiener AI est parti pour atteindre des sommets impressionnants. L’exploit de x100 semble bien à sa portée.