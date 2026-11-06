Comment regarder Westerlo contre le Sporting Charleroi avec un VPN

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Présentation du match

First Division A - Journée 11 7 nov. 2026 - 10:00 Het Kuipje

Westerlo reçoit le Sporting Charleroi au Het Kuipje, à Westerlo, pour une rencontre de Division 1A qui compte véritablement pour les deux clubs à ce stade de la saison dans l’élite belge.

L’équipe d’Issame Charai aborde ce match après une lourde défaite 4-1 contre Anderlecht. Un revers d’autant plus douloureux que deux victoires consécutives face au Royal Antwerp et à Saint-Trond lui avaient permis de prendre son élan. Huitième au classement, Westerlo doit réagir à domicile.

Charleroi arrive dans une bien meilleure dynamique. L’équipe de Mario Kohnen s’est imposée 5-2 contre la RAAL La Louvière le week-end dernier et n’a perdu qu’une fois lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Cette défaite 3-0 sur le terrain du Royal Antwerp semble être une exception au vu des résultats obtenus avant et après.

Quatrième au classement, Charleroi affiche de réelles ambitions cette saison. L’équipe a montré qu’elle pouvait s’imposer à l’extérieur et a pris des points sur les terrains du Standard de Liège et du Cercle Bruges ces dernières semaines.

Le bilan de Westerlo à domicile et la forme actuelle de Charleroi promettent une rencontre disputée. Les confrontations entre les deux équipes ont été serrées par le passé, et rien ne laisse présager un scénario différent cette fois.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct ce duel de Division 1A.

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