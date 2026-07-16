West Ham United pourrait recevoir une offre européenne de 45 millions d'euros pour Crysencio Summerville

Selon Sky Sport Italia, l’AS Rome s’apprête à formuler une offre de 45 millions d’euros pour recruter l’ailier Crysencio Summerville. Âgé de 24 ans, le Néerlandais est encore sous contrat avec West Ham United jusqu’en juin 2029, avec une option unilatérale de prolongation d’une saison.

L’international néerlandais (six sélections) quittera quoi qu’il arrive les Hammers, fraîchement relégués. Ses performances lors de la Coupe du monde ont attiré l’attention de plusieurs clubs internationaux.

La Louve a tranché : elle entend tout mettre en œuvre pour recruter l’international néerlandais et est prête à répondre à ses exigences financières afin de mettre la pression sur les Hammers.

La direction romaine attend désormais de connaître la réaction du joueur, qui rentre jeudi de vacances à Miami.

Si sa réponse est positive, West Ham pourrait recevoir une offre de 45 millions d’euros dans les prochains jours.

Outre l’AS Roma, Al-Hilal, Aston Villa et Manchester United manifestent également un vif intérêt pour le Néerlandais.

Summerville est représenté par l’agence Wasserman, qui avait déjà piloté le transfert de Donyell Malen à la Roma en début d’année.