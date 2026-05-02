West Ham United et Summerville subissent un sévère revers dans la course au maintien

West Ham United a subi un coup d’arrêt dans sa quête de maintien en Premier League. Actuellement 17e du classement, le club londonien s’est incliné 3-0 samedi face à son voisin Brentford. Tottenham Hotspur, 18e à deux points de West Ham, pourrait sortir de la zone de relégation dimanche en cas de victoire contre Aston Villa.

Les Hammers ont pourtant bien résisté en première période, Taty Castellanos frappant même deux fois les montants. Chez les Bee Gees, Mikkel Damsgaard et Sepp van den Berg ont, eux, vu leurs tentatives fuir le cadre de justesse. Il a fallu un brin de chance aux locaux pour ouvrir le score après un quart d’heure, Konstantinos Mavropanos marquant contre son camp.

Mavropanos a ensuite semblé réparer son erreur d’une tête puissante, mais le VAR a annulé l’égalisation pour hors-jeu. Au retour des vestiaires, West Ham a rapidement concédé un deuxième but : El Hadji Malick Diouf a commis une faute dans la surface, et Igor Thiago a transformé le penalty.

Un coup dur pour les Hammers, d’autant que Crysencio Summerville écopait peu après d’un carton jaune pour une intervention trop rugueuse. Le temps s’égrenait à West-London et West Ham ne semblait jamais en mesure de revenir. Brentford, solide et confiant, guettait le contre-coup.

Les Hammers ont continué à presser et ont vu Summerville heurter la barre transversale après un bel exploit individuel. Le suspense a définitivement disparu lorsque l’excellent Damsgaard a trouvé le coin opposé depuis l’intérieur de la surface. Trois points précieux pour Brentford dans la course à l’Europe.

Il reste trois matchs à disputer cette saison pour West Ham : Arsenal (à domicile), Newcastle United (à l’extérieur) et Leeds United (à domicile). En attendant, il faudra voir ce que fera Tottenham, son concurrent, dimanche contre Aston Villa.