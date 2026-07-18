La lutte pour s’attacher les services de Crysencio Summerville s’intensifie. Selon Fabrizio Romano, West Ham United a rejeté l’offre initiale de l’AS Roma, tandis qu’Aston Villa s’intéresse de plus en plus sérieusement à l’international néerlandais, qui aurait déjà trouvé un accord avec le club italien.

La Roma suit le Néerlandais depuis plusieurs semaines et, après avoir perdu son premier choix, Mason Greenwood, au profit du Fenerbaçe, elle se recentre désormais sur Summerville.

Après la relégation de West Ham en Championship, la question n’est plus de savoir si Summerville va partir, mais vers quel club. Ses performances lors de la Coupe du monde (deux buts, deux passes décisives) ont également attiré l’attention en Angleterre.

Selon plusieurs sources italiennes, l’attaquant aurait déjà donné son accord au club giallorosso, même si les grands médias n’ont pas encore officialisé l’information.

La première offre des Giallorossi, d’un montant de 40 millions d’euros plus 6 millions de primes, a été jugée insuffisante par West Ham, qui a donc opposé un « non » catégorique.

Les Giallorossi veulent conclure rapidement. Le départ imminent de Morgan Rogers vers Chelsea, pour près de 140 millions, incite Aston Villa à se tourner avec insistance vers l’international néerlandais.

Tant que West Ham n’a pas finalisé l’accord avec la Roma, le club giallorosso doit se méfier d’Aston Villa, qui dispose de moyens financiers considérables et pourrait soumettre une offre plus élevée. Reste à connaître la préférence de Summerville lui-même.

Que ce soit à Rome ou à Villa, il pourrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine. En Italie, il formerait une grande partie de l’attaque aux côtés de son coéquipier en équipe nationale néerlandaise Donyell Malen, un argument qui pourrait compter dans sa décision.

Par ailleurs, la Roma garde un œil sur Alejandro Garnacho, présenté comme une alternative crédible à Summerville. Chelsea souhaite se défaire définitivement de l’attaquant argentin, tandis que le club giallorosso étudie un prêt, avec ou sans option d’achat obligatoire.