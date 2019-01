West Ham, Samir Nasri : "Je n'ai que de l'amour pour Arsenal !"

Arrivé à West Ham il y a peu, le milieu de terrain français va affronter ce samedi le club qui l'a révélé en Angleterre, Arsenal.

De retour en Premier League cet hiver, sous les couleurs de West-Ham, après une longue suspension, Samir Nasri va effectuer ses premières retrouvailles avec un de ses anciens clubs. L'international français va retrouver sur sa route, ce samedi, Arsenal, le club lui ayant permis de se révéler en Angleterre, qu'il a ensuite quitté en 2011 pour rejoindre Manchester City laissant aux supporters une rancoeur envers lui.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Samir Nasri, qui a pu être parfois maladroit par le passé dans des déclarations concernant les Gunners, a affiché tout l'amour qu'il ressent pour Arsenal : "De même, dans le passé, nous avions peut-être des mots avec les supporters d'Arsenal mais, comme je l'ai dit, il n'y a rien que de l'amour pour le club, car j'ai passé trois années merveilleuses là-bas. Avant, j'avais l'habitude de dire des choses à propos d'Arsenal parce que les fans m'avaient blessé mais je n'ai que l'amour pour Arsenal".

Nasri veut saisir sa seconde chance

L'ancien de Manchestrer City garde de bons souvenirs d'Arsenal : "J'ai beaucoup aimé son séjour à Arsenal parce que j'avais un entraîneur qui croyait vraiment en moi. C'était comme un deuxième père. Quand je regarde ça, je suis heureux de mes trois années là-bas, mais déçu en même temps parce que nous avions tellement de qualité. C'est juste dommage que nous n'ayons pas gagné de titre avec les joueurs et l'équipe que nous avons eus, mais j'ai eu de bons souvenirs. Arsene Wenger m'a donné cette mentalité de marquer des buts et de croire en mes qualités". À ne pas rater Mercato d'hiver 2019 : tous les transferts officialisés (montants, durée de contrat...)

"Tout en haut dans ma tête, il y a eu ce match contre Fulham où j'ai inscrit deux très beaux buts. Nous avons gagné 2-1 et à la fin de cette jeu nous étions en tête du championnat. Le but contre Porto, le but contre Tottenham dans le derby. Ma dernière saison a été la saison au cours de laquelle j'ai marqué beaucoup de buts et c'était bon Je suis impatient de jouer face à Arsenal car ce sera mon premier match en Premier League. J'étais dans l'équipe avec Brighton, mais je suis resté sur le banc, donc ce serait bien", a ajouté le milieu français.

Samir Nasri veut prouver qu'il est toujours un très bon joueur : "Suis-je aussi bon qu'avant ? C'est sûr à cent pour cent. Si vous ne croyez pas en vous-même, qui va le faire pour vous? Je suis un gars confiant et le football c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Une fois que tu sais le faire, tu le feras toujours. La seule chose à faire est de retrouver ma forme physique et c'est tout, mais ma mentalité est-ce que je veux prouver quelque chose à moi-même. Prouvez que je suis de retour et que je n'ai perdu qu'un an de ma carrière. Je ne veux pas avoir de regrets à ce sujet. Je veux pouvoir dire que j'ai été béni, j'ai eu la chance d'avoir une seconde chance et l'ai pris".