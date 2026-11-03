Partager Suivez GOAL sur Google

West Ham United s’est officiellement séparé de son entraîneur Nuno Espirito Santo, alors que le club tente de sauver ses ambitions de montée. L’ancien entraîneur de Wolverhampton et de Tottenham quitte ses fonctions après des débuts difficiles en Championship, à la suite de la relégation de West Ham de l’élite la saison dernière.

Publicité

Un début de saison poussif en Championship

Le club de l’est de Londres avait décidé de conserver Nuno malgré sa relégation de Premier League la saison dernière, dans l’espoir de retrouver immédiatement l’élite. Mais deux défaites consécutives en championnat ont poussé la direction à agir. Son limogeage a été déclenché par une lourde défaite à domicile contre West Bromwich Albion (3-1), samedi.

La frustration a éclaté au London Stadium lors de cette défaite, une partie des supporters de West Ham chantant que l’entraîneur serait « viré demain matin ». Après 13 matches de championnat, le club ne compte que six victoires et occupe actuellement la huitième place du classement, la dernière qualificative pour les barrages dans leur formule récemment remaniée en Championship.

Le club officialise son départ

West Ham a publié un long communiqué officiel mardi matin pour confirmer ce changement d’entraîneur.

Publicité Publicité

« West Ham United confirme que Nuno Espírito Santo, entraîneur de son équipe première masculine, quitte ses fonctions avec effet immédiat, a annoncé le club. Après un examen approfondi du début de saison en EFL Championship, le conseil d’administration estime qu’un changement est nécessaire à ce stade pour que le club reste en mesure d’atteindre ses objectifs et de répondre à ses attentes. »

Related Topics

Prochains matchs CAC Championship 14:45 WHU

L’encadrement technique va lui aussi connaître un important remaniement. Le communiqué poursuit : « L’entraîneur adjoint Rui Pedro Silva et l’entraîneur des gardiens Rui Barbosa quittent également le club. West Ham United tient à remercier Nuno, Rui et Rui pour leur travail et leur engagement pendant leur passage au club, et leur souhaite le meilleur pour la suite. »

Après la défaite du week-end qui a scellé son sort, Nuno avait été directement interrogé sur la pression croissante entourant son poste. « Je suis toujours sous pression, avait reconnu l’entraîneur. Tous les jours. »

Publicité

Noble prend le relais pendant la recherche d’un entraîneur

Alors que la recherche d’un successeur permanent est déjà lancée, West Ham se tourne vers des figures familières pour stabiliser la situation. Le communiqué précise : « Le processus de recrutement d’un nouvel entraîneur est déjà en cours. »

Mark Noble, figure emblématique du club, a été chargé d’encadrer provisoirement l’effectif aux côtés de Steve Potts et Gerard Prenderville. Le club conclut : « Mark Noble, Steve Potts et Gerard Prenderville assureront temporairement la préparation de l’équipe avant le match d’EFL Championship de demain soir contre Cardiff City. Le club ne fera aucun autre commentaire tant que la nomination du nouvel entraîneur n’aura pas été confirmée. »

Publicité

Deux déplacements décisifs en vue

Noble et son encadrement intérimaire ont peu de temps pour préparer le déplacement au pays de Galles, mercredi soir, face à Cardiff City. West Ham doit impérativement mettre fin à sa série de deux défaites et consolider sa place fragile parmi les barragistes.

Après cette rencontre en milieu de semaine, West Ham passera un autre test à l’extérieur face aux Blackburn Rovers, samedi après-midi à Ewood Park. Obtenir des résultats positifs lors de ces deux déplacements est essentiel pour préserver les espoirs de montée du club, pendant que la direction finalise sa prochaine nomination.