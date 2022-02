West Ham : Kurt Zouma dans la tourmente pour maltraitance de son chat

Le défenseur de West Ham Kurt Zouma s'est excusé d'avoir donné des coups de pied et des gifles à son chat de compagnie. Une vidéo postée sur les médias sociaux a vu l'international français s'attirer les critiques des associations de protection des animaux pour son comportement cruel.

Le défenseur de 27 ans a été filmé en train d'attaquer un chat Bengal devant son frère Yoan, l'animal en question essayant désespérément d'échapper à une attention non désirée.

Zouma, qui donne un coup de pied au chat à un moment donné avant de l'arracher des bras d'un enfant dans un autre clip et de jeter des chaussures de marque dans sa direction, a présenté des excuses pour ses actions et insiste sur le fait que l'incident en question était un cas isolé.

Zouma s'est excusé

Le défenseur central des Hammers, qui a quitté Chelsea pour le London Stadium à l'été 2021, a déclaré : "Je veux m'excuser pour mon comportement : "Je veux m'excuser pour mes actions. Il n'y a pas d'excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement.

"Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé."



"Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira pas."

Zouma sera-t-il sanctionné ?

Le projet de loi de 2021 sur la protection des animaux (condamnation) signifie que les auteurs de mauvais traitements envers les animaux sont désormais passibles de peines plus sévères, les pires coupables risquant jusqu'à cinq ans de prison.

Aucune charge n'a été retenue contre Zouma, mais la RSPCA est au courant de la vidéo en ligne.

Un porte-parole de l'organisation caritative a déclaré : "C'est une vidéo très bouleversante. Il n'est jamais acceptable de donner des coups de pied, de frapper ou de gifler un animal, que ce soit à titre de punition ou autre."

Le Dr Maggie Roberts, de l'organisation caritative Cats Protection, a ajouté : "Toute personne vue ou suspectée de maltraiter un animal, qu'il s'agisse de violence physique, de négligence ou de toute autre forme de cruauté, doit être signalée à la RSPCA."

"La police travaille en étroite collaboration avec la RSPCA pour enquêter sur les cas de cruauté envers les animaux. Les chats sont des êtres sensibles qui ressentent la douleur et la peur. Battre un chat ne fera que le faire souffrir physiquement et mentalement."

"Nous avons remarqué que certaines personnes qui ont visionné la vidéo en ligne l'ont trouvée drôle. Nous pouvons leur assurer qu'il n'y a pas de quoi rire."

Qu'a dit West Ham ?

Le club de Premier League a condamné les actions d'un de ses joueurs, les Hammers ayant agi rapidement après avoir pris connaissance de la vidéo.

Une déclaration du club de l'est de Londres indique : "West Ham United condamne sans réserve les actions de notre joueur, Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé.

"Nous avons parlé à Kurt et nous allons traiter l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux."