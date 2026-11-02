Comment regarder West Bromwich Albion - Southampton avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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Avant-match

Championship - Journée 14 3 nov. 2026 - 15:00 The Hawthorns

West Bromwich Albion reçoit Southampton à The Hawthorns en Championship. Les deux équipes ne sont séparées que d’une place au classement et cherchent à rejoindre la première moitié du tableau.

Albion aborde la rencontre en bonne forme après sa nette victoire 3-1 contre West Ham United au London Stadium, le 31 octobre. L’équipe de James Morrison a remporté trois de ses cinq derniers matches de Championship, une série marquée par de nombreux buts inscrits et encaissés.

Southampton arrive lui aussi lancé. L’équipe de Tonda Eckert a battu Queens Park Rangers 4-1 lors de sa dernière sortie et a remporté quatre de ses cinq derniers matches, ce qui en fait actuellement l’une des formations les plus en forme du championnat.

La victoire de West Bromwich Albion sur le terrain de West Ham a reposé sur une solide prestation collective, avec des buts inscrits par plusieurs joueurs et une défense qui a tenu bon lorsque les locaux ont menacé de revenir dans le match.

Les résultats de Southampton à l’extérieur cette saison sont particulièrement impressionnants. Trois victoires lors de ses quatre derniers déplacements, dont un succès 2-3 à West Ham et une victoire 0-1 à Norwich, témoignent de sa qualité loin de ses bases.

Les deux clubs se sont affrontés cinq fois ces dernières saisons, avec des résultats favorables à l’un comme à l’autre. Une rencontre disputée s’annonce à The Hawthorns.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder West Brom - Southampton, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne de diffusion et les options de streaming en direct.

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