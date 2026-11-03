Comment regarder West Bromwich Albion contre Southampton avec un VPN

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Avant-match

Championship - Journée 14 3 nov. 2026 - 15:00 The Hawthorns

West Bromwich Albion reçoit Southampton à The Hawthorns en Championship. Les deux équipes ne sont séparées que d’une place au classement et cherchent à intégrer la première moitié du tableau.

West Bromwich Albion aborde ce match en bonne forme après sa victoire convaincante 3-1 contre West Ham United au London Stadium, le 31 octobre. L’équipe de James Morrison a remporté trois de ses cinq dernières rencontres de Championship, marquant et encaissant de nombreux buts durant cette période.

Southampton arrive lui aussi avec une bonne dynamique. L’équipe de Tonda Eckert a battu Queens Park Rangers 4-1 lors de sa dernière sortie et a remporté quatre de ses cinq derniers matches, ce qui en fait actuellement l’une des équipes les plus en forme du championnat.

La victoire de West Bromwich Albion sur le terrain de West Ham a reposé sur une solide prestation collective, avec des buts inscrits par plusieurs joueurs et une défense qui a tenu bon lorsque les locaux ont menacé de revenir dans le match.

Les résultats de Southampton à l’extérieur cette saison sont particulièrement impressionnants. Trois victoires lors de ses quatre derniers déplacements, dont un succès 3-2 sur le terrain de West Ham et une victoire 1-0 à Norwich, témoignent de sa qualité loin de ses bases.

Les deux clubs se sont affrontés cinq fois ces dernières saisons, avec des résultats favorables à l’un comme à l’autre. Une rencontre disputée s’annonce à The Hawthorns.