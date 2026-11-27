Comment regarder West Bromwich Albion - Bristol City avec un VPN

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Présentation du match

Championship - Journée 18 28 nov. 2026 - 10:00 The Hawthorns

West Bromwich Albion reçoit Bristol City à The Hawthorns pour un match de Championship entre deux clubs qui occupent des positions très différentes au classement.

L’équipe de James Morrison arrive en bonne forme. Elle s’est imposée 3-1 sur le terrain de Bolton Wanderers en milieu de semaine et reste invaincue lors de ses cinq derniers matches de championnat.

West Bromwich Albion occupe la cinquième place. Sa série comprend une victoire 3-0 à domicile contre Millwall et un succès 3-1 sur le terrain de West Ham United. L’équipe a également fait match nul 2-2 contre Swansea City, montrant qu’elle pouvait marquer beaucoup de buts.

Bristol City se rend dans les Midlands dans une période bien plus difficile. L’équipe de Michael Skubala a fait match nul 1-1 contre Wrexham mardi, après s’être inclinée 2-0 à Middlesbrough.

Cette défaite faisait suite à un revers 5-0 à Norwich City. Bristol City a encaissé 12 buts lors de ses cinq derniers matches. Seizième au classement, l’équipe doit avant tout retrouver de la solidité défensive.

Bristol City peut toutefois puiser de l’espoir dans les confrontations récentes, après s’être imposé à The Hawthorns en décembre dernier. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

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