West Bromwich Albion - Aston Villa (1-0, 3-4 tab) - Aston Villa se qualifie pour la finale des play-offs

Aston Villa a composté son ticket pour la finale des play-offs en venant à bout de West Bromwich aux tirs aux buts, ce mardi (1-0, 3-4 tab).

Après un succès 2-1 dans son antre à l'aller il y a quelques jours, retrouvait West Bromwich Albion pour la seconde manche de la demi-finale des play-offs en Championship. Et ce deuxième round a tenu toutes ses promesses en termes de suspense puisque le club des Midlands a refait son retard en s'imposant sur la plus petite des marges dans le temps règlementaire.

En , la règle des buts à l'extérieur n'est pas appliquée pour les play-offs. Dans un rapport de force encore très âpre et disputé, les Villans ont dominé les débats sur le plan des tirs cadrés, en plus d'avoir une possession de balle supérieure aux locaux. Mais c'est bien WBA qui a fait la différence au meilleur moment, à la demi-heure de jeu, sur un but de Craig Dawson. Le longiligne défenseur de 29 ans a profité d'une touche longue de Mason Holgate pour placer une tête puissante qui a fait mouche (1-0, 29e).

West Brom s'est alors attelé à conserver son avantage avec un bloc bas, mais les locaux ont concédé plusieurs situations chaudes. Aston Villa, qui a pris le contrôle du jeu, n'est toutefois pas parvenu à fructifier ses temps forts, malgré une configuration d'attaque-défense de plus en plus prononcée au fil des minutes. Au forceps, les Villans auraient pu faire la différence dans le temps règlementaire puisqu'ils se sont retrouvés en supériorité numérique pour les dix dernières minutes après l'expulsion de Chris Brunt (80e).

Les deux formations se sont neutralisées jusqu'à la fin, avant de disputer les prolongations. Aston Villa a encore dominé les débats avec plusieurs opportunités franches, notamment pour son meneur de jeu Jack Grealish (104e), mais WBA n'a pas craqué. C'est donc aux tirs aux buts que les deux équipes se sont départagées. Et à ce petit jeu, Aston Villa a eu le dernier mot après deux arrêts déterminants en début de séance pour Steer. Les Villans iront à Wembley pour tenter de composter leur ticket pour la . Ils rencontreront en finale le Leeds de Marcelo Bielsa ou Derby County, qui s'affrontent ce mercredi (20h45).