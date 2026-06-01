Wesley Sneijder estime que le sélectionneur Ronald Koeman aurait dû convoquer son fils, Ronald Koeman junior, en équipe nationale néerlandaise. C’est ce qu’a déclaré le joueur le plus capé de l’Oranje dans l’émission Rondo sur Ziggo Sport.

Theo Janssen avait ouvert le débat en affirmant que le choix du gardien titulaire pour la Coupe du monde lui importait peu : « Flekken est tout simplement un excellent gardien. Je suis convaincu que nous avons trois gardiens de très grande qualité en équipe nationale. »

« On peut les aligner tous les trois », estime Janssen. « Roefs, Flekken et Verbruggen sont tous les trois d'excellents gardiens et aucun ne se démarque particulièrement. »

« Si j’étais Ronald Koeman, j’aurais vraiment emmené mon fils comme gardien », enchaîne Sneijder. « Vraiment ? », réagit Wytse van der Goot, stupéfait. « Oui, pourquoi pas ? Comme troisième gardien. »

« Il a réalisé une belle saison, il a été décisif pour son club et, en plus, il sait bien tirer les penalties. On l’a vu. Alors, pourquoi pas ? Fais-le, mec », argue Sneijder. Van der Goot objecte qu’il existe des gardiens « bien meilleurs ».

« Et quand est-ce qu’un troisième gardien garde les buts ? Presque jamais », poursuit Sneijder, imperturbable. « Oui, lors des matchs entre amis. Et il sait super bien jouer au foot, hein. »