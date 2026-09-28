Wesley Sneijder émet de très sérieux doutes sur la nomination de Xavi en équipe des Pays-Bas, comme il l’a fait savoir dans Rondo sur Ziggo Sport. Selon Sneijder, la KNVB s’écarte, avec le choix de Xavi, de la ligne jusque-là suivie concernant la formation des entraîneurs.

« Oui, j’ai trouvé cela assez remarquable », commence Sneijder, qui développe ensuite longuement son point de vue. « J’ai aussi discuté à plusieurs reprises avec Nigel (de Jong, NDLR), sur la manière dont on pouvait organiser cela concernant une formation d’entraîneur. À l’époque, la KNVB avait été très claire là-dessus. »

« Le cursus accéléré en équipe des Pays-Bas n’était plus possible, parce que cela avait donc été décidé par l’UEFA », explique Sneijder, qui indique que le fait d’avoir déjà travaillé avec de grands entraîneurs ne suffisait pas à rendre possible cette voie accélérée. « Mais là, en réalité, ils reviennent sur cela. »

« Car Xavi a obtenu les diplômes A, B et Pro en l’espace de quatre semaines. Quand il était encore joueur, via la fédération espagnole. Bien sûr qu’il l’a, mais pas selon la norme de la KNVB. Je trouve cela étrange, parce qu’auparavant, en réalité, on disait que chaque entraîneur était obligé de suivre la formation de 4,5 ans. »

« Maintenant, vous prenez quelqu’un qui n’a pas du tout fait cela, sous prétexte qu’“il a travaillé avec de grands entraîneurs”. Je le souhaite à Xavi, et à la KNVB aussi, mais je trouve cela étrange. À l’époque, j’avais dit : “Allons vers un peu de sur-mesure.” Mais cela n’a pas été entendu. »

« Ce que je trouve totalement remarquable, c’est qu’ils disent : “C’est décidé par l’UEFA.” Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai, parce que c’est encore très différent dans beaucoup de pays. Je ne dis pas que je veux un coup de fil dès demain et le faire en un an, au contraire. Je trouve simplement la politique actuelle étrange, curieuse », conclut le recordman de sélections de l’équipe des Pays-Bas.

Sneijder avait lui-même arrêté sa formation d’entraîneur en 2021, après un désaccord avec la KNVB sur le contenu de la formation. « Je comprends que je doive apprendre certaines choses, je ne suis pas entraîneur. Mais il est suggéré que nous, les anciens footballeurs, n’avons pas d’expérience. C’est absurde », avait-il alors déclaré à RTL 7. « Une part de sur-mesure ne correspondait pas à la vision de la KNVB et, dans ce cas, il devient difficile de travailler. »