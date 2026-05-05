Wesley Sneijder compare Mikel Arteta (Arsenal) à Anthony Correia (Telstar) et conclut avec autorité : « N’importe quoi ! »

Wesley Sneijder a pris la défense de l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta. L’analyste de Ziggo Sport, qui ne comprend pas les critiques visant l’Espagnol en raison de son manque de trophées à Londres, établit un parallèle avec le club de Telstar et son entraîneur Anthony Correia.

« Je trouve ça tellement bizarre que les gens disent qu'Arteta devrait enfin remporter un titre avec Arsenal », commence Sneijder. « Regardez la Premier League. Il y a Liverpool et Manchester City qui ont depuis des années des joueurs bien meilleurs qu'Arsenal, donc ce n'est pas si étonnant de devoir constamment se battre contre eux, n'est-ce pas ? »

« Et en Europe, il y a encore beaucoup d’autres équipes qui ont de meilleurs joueurs que lui. Arteta fait tout simplement du bon travail avec son équipe. D’accord, parfois avec un beau jeu, parfois non », analyse Sneijder, qui prend ensuite l’exemple de Jurriën Timber pour illustrer son propos.

« Quand on a Timber dans son effectif, on se dit : “Bon, c’est un bon arrière, il va m’aider cette saison !” Puis il est absent pendant longtemps, et on doit faire appel à Ben White. Il n’est même pas à la hauteur de Timber. »

« Il n’a tout simplement pas les moyens d’aligner deux équipes, contrairement à d’autres clubs. Je ne trouve donc pas tout à fait juste de lui demander de remporter un titre dans ces conditions. À l’époque, Wenger y parvenait, car il disposait de joueurs comme Bergkamp ou Henry, bien supérieurs à ceux d’aujourd’hui. »

« Je ne partage donc pas l’avis général. Arteta réalise un travail remarquable. Sinon, cela signifierait que Correia, à la tête de Telstar, ne pourrait jamais être un bon entraîneur parce qu’il ne gagne pas de titre. C’est absurde ! », conclut Sneijder.

Arteta pourrait bien décrocher un ou plusieurs trophées cette saison. Après le match nul de Manchester City face à Everton (3-3), Arsenal est désormais favori au titre et aura l’avantage de recevoir pour la demi-finale retour de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (1-1).