Wesley Sneijder a croisé le fils d’un ancien coéquipier au bar et a commenté : « Sa carrière est finie. »

Jessey Sneijder et Damián van der Vaart entretiennent de solides relations, comme le racontent leurs pères dans le nouveau podcast « Wes et Raf » de Ziggo Sport. Wesley Sneijder, recordman des sélections, a récemment croisé le duo dans un café.

Jessey Sneijder, 19 ans, est sous contrat avec le Jong FC Utrecht, tandis que Damián van der Vaart évolue au Jong Ajax.

Les deux milieux de terrain se montrent bien plus sérieux que ne l’étaient leurs illustres pères à leur âge, tout en sachant néanmoins partager un moment convivial : « Nos fils se sont trouvés. Il y a quelques semaines, je me suis soudain retrouvé avec eux deux à De Bastille », raconte Sneijder avec un grand sourire.

Rafael van der Vaart approuve cette complicité, mais ne peut s’empêcher de lancer une boutade : « Damián et Jessey s’affrontaient sur le terrain, puis mon fils a soudain dit : “Je suis avec Wes”. J’ai alors pensé : “Sa carrière vient de partir en fumée…” »

Selon Sneijder, les deux jeunes hommes n’ont pas le même tempérament ; Van der Vaart perçoit pourtant des points communs : « Ils ont vécu beaucoup de choses : des divorces, des soucis. Ils jouent souvent au padel et sont récemment sortis dîner avec leurs copines. Ça me rappelle mon adolescence. »

Van der Vaart conclut sur une note sérieuse : « Je tiens à souligner que Damián et Jessey sont très professionnels.

« Ils voulaient simplement passer une bonne soirée. J’étais très fier de voir Damián sur cette photo avec Wes. C’était agréable à observer », conclut l’ancien international.