Wesley Fofana vise les Bleus… et le Mondial au Qatar

Huit mois plus tard, le retour. Victime d’une fracture du péroné au mois d’août, Wesley Fofana a retrouvé le chemin des terrains samedi à l’occasion du match nul entre Manchester United et Leicester (1-1). Le défenseur central des Foxes a joué l’intégralité de la rencontre, et cela a suffi pour prouver qu’il n’avait rien perdu de son niveau.

La Ligue Europa Conférence puis les Bleus ?

Une fin de saison plutôt intéressante l’attend, bien que le plus important soit d’éviter une éventuelle rechute. Mais avec plusieurs belles affiches de Premier League et une Ligue Europa Conférence à jouer, Fofana aura de quoi s’occuper pendant les prochains mois. Et l’hiver prochain ? Le défenseur central ne serait pas contre le fait de disputer une compétition organisée au Qatar…

🗨️ "Les Bleus ? C'est un objectif mais c'est la prochaine étape" @Wesley_Fofanaa donne nous donne RDV au Qatar 💪🇫🇷 pic.twitter.com/K0gEk4im79 — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 3, 2022

"Les Bleus, franchement, c’est la prochaine étape et un objectif. Je ne peux pas dire que ce n’est qu’un objectif, parce que ça voudrait dire ‘peut-être dans 5 ans’. Non ! C’est un objectif, mais c’est la prochaine étape", a expliqué le natif de Marseille au micro du Canal Football Club.

"Je veux aller en équipe de France à mon retour le plus rapidement possible parce que j’en ai la détermination et j’en ai l’envie, j’ai envie de représenter mon pays. Je sais qu’en décembre, il y a de grandes échéances je suis déterminé à revenir en force pour le Mondial au Qatar", a conclu Fofana, plutôt ambitieux. Trop ambitieux ?

Fofana a du retard sur la concurrence

En défense centrale, le sélectionneur Didier Deschamps a déjà ses hommes de base : Jules Koundé et Lucas Hernandez autour de Raphaël Varane. Sans oublier Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard et bien sûr William Saliba, qui a fêté sa première sélection lors du dernier rassemblement.