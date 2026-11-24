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Le défenseur de Chelsea Wesley Fofana s’est confié sur l’impact psychologique de son duel avec les stars du Real Madrid et sur les blessures qui ont failli le pousser à arrêter le football. Le Français a raconté un match de Ligue des champions face à Karim Benzema au cours duquel il s’est senti dépassé.

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Fofana raconte une soirée éprouvante au Santiago-Bernabéu

Fofana a livré un constat sans détour sur ses confrontations avec les meilleurs joueurs du monde, reconnaissant que l’ancien capitaine du Real Madrid, Benzema, l’a durablement marqué sur le plan psychologique. Revenant sur l’élimination de Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions 2023 face au géant espagnol, le défenseur central a avoué avoir été dépassé par le niveau de jeu au Santiago-Bernabéu. Chelsea a perdu les deux matches 2-0, Benzema ayant marqué lors de la première rencontre pour lancer une prestation dominatrice du Real Madrid.

« Benzema m’a traumatisé. Il nous a éliminés à lui tout seul. Lui et Vinícius, c’était n’importe quoi. Rodrygo est venu finir le travail, parce que les buts ne me motivent pas. Si on parle de football, tous les deux, Vinícius et Benzema, c’était trop, c’était n’importe quoi. On a joué contre Modrić, ils avaient une équipe de rêve », a raconté Fofana lors de son passage dans l’émission YouTube Zack, cité par Foot Mercato.

Le défenseur compare le championnat anglais à la scène européenne

Le défenseur de 25 ans a souligné que, si le championnat anglais exige déjà un très haut niveau, jouer sur la plus grande scène européenne est encore autre chose. Même en représentant un grand club comme Chelsea, il a reconnu que cette confrontation au Santiago-Bernabéu l’avait ramené à la réalité.

« On est allés jouer au Santiago-Bernabéu et ils nous ont donné une leçon de football. Chelsea, c’est du haut niveau. Tu es dans un grand club, la Premier League, c’est du haut niveau, tu es dans un grand championnat. Mais la Ligue des champions, c’est encore au-dessus. C’est encore plus haut », a ajouté Fofana.

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Tout près d’arrêter sa carrière

Au-delà des difficultés sur le terrain, le passage de Fofana à Chelsea a été fortement perturbé par une série de blessures de longue durée. Depuis son arrivée à Stamford Bridge, le Français a manqué 696 jours de compétition en raison de divers problèmes physiques, dont une importante blessure au ligament croisé antérieur qui l’a tenu à l’écart pendant près d’un an. Ces rechutes l’ont finalement plongé dans une période sombre, au point d’envisager sérieusement de rompre son contrat et de quitter définitivement le football professionnel.

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Le défenseur a atteint un point de rupture pendant la saison 2024-2025, sous la direction d’Enzo Maresca. Après s’être remis d’une lourde opération du genou, il s’est blessé deux fois de suite à la cuisse, avec le sentiment que son corps ne fonctionnait plus. « Il y a eu une période où, après mon retour de mes blessures au ligament croisé antérieur et au ménisque, je me suis blessé deux fois à la cuisse sous Maresca. Une période où je voulais arrêter le football », a révélé Fofana.

Ses agents interviennent pour sauver sa carrière

C’est finalement l’intervention de ses représentants qui a convaincu Fofana de continuer. Lorsqu’il a annoncé à ses agents qu’il était prêt à prendre sa retraite, ils lui ont rappelé ses engagements financiers à long terme et son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2029. Ils l’ont encouragé à persévérer, même s’il devait rester quelque temps sur la touche, en lui faisant valoir qu’il avait trop travaillé pour renoncer simplement à l’avenir qu’il avait construit pour lui et sa famille.

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« Je me suis assis avec mes agents, je leur ai dit : oui, c’est bon, j’arrête le football. Après, ils ont commencé à me parler du contrat et de tout ça. Ils m’ont dit : “De toute façon, c’est simple, il te reste encore tant d’années de contrat et tant d’argent à gagner. Même si tu renonces au football, tu viendras tous les jours, tu afficheras un sourire, tu resteras même sur la touche tant que tu seras blessé… mais tu as un contrat, tu dois aller jusqu’au bout.” Oui, ça se tient », a-t-il conclu.