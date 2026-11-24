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Wesley Fofana, défenseur de Chelsea, prend la défense du bilan de Kylian Mbappe en Ligue 1, estimant que les exploits de son coéquipier en équipe de France sont trop souvent minimisés. Le défenseur central français suscite aussi le débat en comparant Mbappe à son sommet à Neymar.

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Fofana défend le bilan de Mbappe en France

Fofana a défendu avec conviction le bilan de Mbappe en Ligue 1, estimant que les exploits de l’attaquant en France sont souvent banalisés. Invité de l’émission YouTube Zack en Roue Libre, le défenseur central français a affirmé que les détracteurs de Mbappe ne mesurent pas l’ampleur de sa domination pendant ses années dans son pays.

Formé à Monaco, Mbappe a ensuite passé sept années prolifiques au PSG. Malgré son rendement exceptionnel devant le but au cours de cette période, Fofana estime que ses exploits en France sont injustement minimisés.

Fofana compare Mbappe à son sommet à Neymar

Pour illustrer le talent de Mbappe, Fofana l’a comparé à Neymar, ancienne star du PSG, plaçant le Brésilien juste derrière les deux plus grandes icônes du football moderne. Le défenseur de Chelsea considère toutefois que l’efficacité implacable de Mbappe en Ligue 1 était à la hauteur du meilleur niveau de Neymar.

« Si on prend Mbappe à son sommet et Neymar à son sommet, c’est serré », a déclaré Fofana. « Neymar est le joueur ultime après CR7 et Messi. Mais ce que j’ai vu de Mbappe en Ligue 1, c’était fou. On banalise beaucoup trop ce qu’il a fait. »

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Sept années de domination dans la capitale française

Après s’être révélé à Monaco, Mbappe a fait preuve d’une régularité implacable, semaine après semaine en Ligue 1, au cours de ses sept années au PSG. Ayant lui-même dû défendre face à des attaquants de haut niveau, Fofana a expliqué, de son point de vue de joueur, combien il est difficile de maintenir un tel niveau. En qualifiant Mbappe de « tueur », le défenseur de Chelsea a souligné la constance impitoyable avec laquelle il marque, plutôt que le spectacle de son jeu.

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« Mbappe est un tueur ; chaque week-end, il marque », a-t-il souligné. « Avec Neymar, il y a la technique, la folie, parce qu’on se dit : “Imagine s’il avait été sérieux.” »

La place de Mbappe parmi l’élite continue de faire débat

Cette analyse sans détour de Fofana devrait alimenter les débats entre supporters sur la manière de juger les années de Mbappe en France par rapport à celles de ses pairs. Mbappe poursuivra en tout cas sa saison avec le Real Madrid, qui doit affronter le PSV en Ligue des champions. De son côté, Fofana tentera d’aider Chelsea à s’imposer sur le terrain de Nottingham Forest en Premier League ce week-end.