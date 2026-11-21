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Werder Brême - Hamburger SV : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 22 nov. 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Le derby du Nord approche : le Werder Brême reçoit le Hamburger SV au Wohninvest Weserstadion de Brême, en Bundesliga.

Sixième du classement avant cette rencontre, le Werder dispose d’une marge nettement plus confortable que le HSV, onzième. Les deux clubs chercheront à gagner du terrain au classement.

La saison des hôtes n’est pas toujours de tout repos. Ils restent sur une défaite 1-0 face au VfB Stuttgart, après des victoires contre Hoffenheim et à Mayence qui avaient suscité un regain d’optimisme. L’entraîneur Daniel Thioune doit aussi composer avec une longue liste de blessés.

Le HSV se rend sur les bords de la Weser avec des sentiments mitigés. Il vient certes de battre le Borussia Mönchengladbach 3-1, mais l’équipe de Merlin Polzin avait auparavant subi trois défaites consécutives. Sa forme reste irrégulière.

Un coup dur pour le HSV : Miro Muheim, auteur de trois buts de loin cette saison et qui a récemment suscité l’admiration du champion du monde Christoph Kramer, sera absent. Le latéral gauche suisse souffre de problèmes musculaires et n’est pas disponible.

Voici toutes les informations sur la diffusion pour suivre le derby du Nord en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au Werder Brême et au Hamburger SV ?

Le Werder Brême aborde le derby avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 face au VfB Stuttgart. Auparavant, le Werder avait convaincu avec une victoire 2-0 contre Hoffenheim et un succès 3-2 à Mayence. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a inscrit huit buts et en a encaissé six.

Le HSV a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu trois. Il vient de battre le Borussia Mönchengladbach 3-1. Avant cela, le club s’était incliné deux fois face à l’Eintracht Francfort, 3-1 à chaque fois, en Bundesliga comme en Coupe d’Allemagne. Sur cette période, le HSV a inscrit sept buts et en a également encaissé sept.

Werder Brême - Hamburger SV : compositions

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