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Werder Brême - Hambourg SV : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 22 nov. 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Place au derby du Nord : le Werder Brême reçoit le Hambourg SV au Wohninvest Weserstadion, à Brême, en Bundesliga.

Sixième du classement avant cette rencontre, le Werder dispose d’une marge nettement plus confortable que le HSV, onzième. Les deux clubs chercheront à gagner du terrain au classement.

La saison des hôtes n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Ils restent sur une défaite 0-1 contre le VfB Stuttgart, après des victoires face à Hoffenheim et à Mayence qui avaient suscité un regain d’optimisme. L’entraîneur Daniel Thioune doit également composer avec une longue liste de blessés.

Le HSV se rend sur les bords de la Weser avec des sentiments mitigés. Il vient certes de battre le Borussia Mönchengladbach 3-1, mais l’équipe de Merlin Polzin avait auparavant enchaîné trois défaites. Sa forme reste irrégulière.

Un coup dur pour le HSV : Miro Muheim, auteur de trois buts de loin cette saison et qui a récemment suscité l’admiration du champion du monde Christoph Kramer, sera absent. Le latéral gauche suisse souffre de problèmes musculaires et n’est pas disponible.

Voici toutes les informations pour suivre le derby du Nord en direct.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé au Werder Brême et au Hambourg SV ?

Le Werder Brême aborde le derby avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-1 contre le VfB Stuttgart. Auparavant, le Werder avait convaincu avec une victoire 2-0 face à Hoffenheim et un succès 3-2 à Mayence. Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué huit buts et en a encaissé six.

Le HSV a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu trois. Il reste sur une victoire 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach. Auparavant, le club s’était incliné deux fois face à l’Eintracht Francfort, sur le score de 1-3 à chaque fois, en Bundesliga comme en Coupe d’Allemagne. Sur cette période, le HSV a marqué sept buts et en a également encaissé sept.

Werder Brême - Hambourg SV : compositions

Werder Brême - Hambourg SV : forme

Werder Brême - Hambourg SV : bilan des confrontations directes

Werder Brême - Hambourg SV : les classements