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Werder Brême - Gladbach : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 27 nov. 2026 - 14:30 Wohninvest WESERSTADION

Le Werder Brême reçoit le Borussia Mönchengladbach au Wohninvest Weserstadion. Cette rencontre de Bundesliga oppose le sixième au dernier du classement.

Brême a récemment réagi de manière impressionnante. Lors de sa victoire 4-0 contre le Hambourg SV dans le derby du Nord, l’équipe entraînée par Daniel Thioune a convaincu dans tous les secteurs de jeu.

Auparavant, elle s’était inclinée 0-1 contre le VfB Stuttgart, mais son bilan à domicile, avec des victoires contre Hoffenheim et à Mayence, témoigne d’une base solide. La liste des blessés reste néanmoins longue pour Thioune, avec sept noms.

Gladbach, en revanche, est enlisé dans la lutte pour le maintien. La défaite 0-1 contre le Borussia Dortmund est sa dernière déception en date. Le débat autour d’un penalty non accordé a ensuite dominé les discussions dans la région du Bas-Rhin.

Alexander Blessin mise désormais sur Daniel Batz dans les buts. Le gardien de 29 ans figure également dans le onze de départ pressenti à Brême.

Les Poulains ont un besoin urgent de points, tandis que Brême veut capitaliser sur l’élan du derby. Les sections suivantes vous indiquent où suivre la rencontre.

Les sujets de la semaine : qu’a-t-il été dit du Werder Brême et de Gladbach ?

Le Werder Brême a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu deux, sans faire de match nul. Il vient de battre le Hambourg SV 4-0. Il s’est aussi imposé 2-0 contre Hoffenheim et 3-2 à Mayence. Ses défaites ont été concédées 0-1 à Stuttgart et 2-3 contre le Borussia Dortmund en Coupe d’Allemagne. Brême a marqué 11 buts et en a encaissé 6.

Gladbach compte deux victoires, un nul et deux défaites. L’équipe s’est récemment inclinée 0-1 contre le Borussia Dortmund, après une défaite 1-3 face au Hambourg SV. Elle a gagné 2-0 contre le Karlsruher SC en Coupe d’Allemagne et 1-0 contre le Standard de Liège en match amical. Face à Paderborn, elle a fait match nul 0-0. Les Poulains ont marqué quatre buts et en ont encaissé quatre, tout en gardant leur cage inviolée à trois reprises.

Werder Brême - Gladbach : compositions

Werder Brême - Gladbach : forme

Werder Brême - Gladbach : bilan des confrontations directes

Werder Brême - Gladbach : classements