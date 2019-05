Werder-Borussia Dortmund 2-2, le Borussia décroche pour de bon

Ce n'est certainement pas cette année que le Borussia va renouer avec le titre de champion d' . A trois journées de la fin, le club de la Ruhr a dû concéder le nul ce samedi sur le terrain de Werder. Et ce résultat scelle quasi définitivement la bataille pour le titre puisqu'il y a désormais quatre points d'écart avec le Bayern, vainqueur plus tôt de .

Pourtant, le BVB avait pourtant mené par deux buts d'écart dans cette partie. A la 6e minute, Christian Pulisic a donné l'avantage aux siens en mettant à profit un service de Tomas Delaney. Puis, à la 41e minute, Paco Alcacer a doublé la mise pour le visiteurs en transformant victorieusement un coup franc. Un vrai coup de missile, qui n'a laissé aucune chance au gardien adverse.

3 - @paco93alcacer has scored 3 direct free-kick goals in the #Bundesliga this season, more than @BlackYellow have scored in the previous 4 seasons combined (2). Sniper. #SVWBVB pic.twitter.com/umG5EiFac5