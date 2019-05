Wenger parle de son avenir : "Vous me reverrez dans le football"

L'ancien coach d'Arsenal est encore incertain quant à la fonction qu'il veut occuper dans le futur.

Arsène Wenger a parlé de son futur au micro de la BBC et si il est certain d'être encore dans le football, il ne sait pas encore le rôle qu'il veut occuper.

En effet, il a laissé planer le doute : "Je pensais revenir rapidement dans un rôle de manager, mais j'ai apprécié prendre un peu de distance. Maintenant, je suis à la croisée des chemins. Vous me reverrez dans le football. En tant que manager... Je ne sais pas."

L'article continue ci-dessous

"Dans quelle direction ? Est-ce qu'il s'agira juste de gagner des matches de football, ou s'agira-t-il d'autre chose ? C'est ce que j'ai à décider et cette décision interviendra très vite. Le football reste ma passion. Je vais y revenir bientôt, mais je ne peux pas vous dire exactement dans quel rôle."

Après avoir pris la tête d' en 1996, Wenger a remporté trois titres de et sept , devenant ainsi le manager le plus ancien et le plus titré des Gunners.



"La compétition me manque et Arsenal me manque parce que j'ai laissé mon cœur là-bas", a-t-il expliqué.



"J'ai donné ma vie à ce club pendant 22 ans. Chaque minute de ma vie a été consacrée à ce club et les valeurs que nous avons développées au sein du club me manquent.



"Je soutiens Arsenal. Ce sera pour toujours mon club."