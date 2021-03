Wenger : "Kane peut atteindre ses ambitions à Tottenham"

L'ancien entraîneur légendaire d'Arsenal a exhorté l'international anglais à réfléchir attentivement à son futur.

Harry Kane peut réaliser ses ambitions à Tottenham, selon Arsène Wenger, qui a suggéré que l'attaquant lié à Manchester United ferait mieux de rester chez les Spurs. L'avenir de Kane à Tottenham a fait l'objet de nombreux débats ces derniers mois, malgré le fait qu'il lui reste encore plus de trois ans de contrat. Manchester United serait en train de préparer son coup pour le joueur de 27 ans cet été, qui n'a pas caché son désir de remporter des trophées, mais Wenger pense qu'il peut encore atteindre ses objectifs de titres dans le nord de Londres.

"Tottenham est dans une position où il peut être ambitieux et nous ne devrions peut-être pas juger uniquement de la situation d'aujourd'hui", a déclaré l'ancien manager d'Arsenal dans une interview accordée à beIN Sports. "Tottenham était en tête du championnat en décembre. Il y a eu quelques fois où ils étaient en tête du championnat alors que j'étais encore à Arsenal. Il est le seul à pouvoir évaluer la situation. Un tel joueur est toujours sollicité par d'autres clubs et doit toujours évaluer sa situation".

«Il était jusqu'à présent un vrai top leader à Tottenham. C’est l’un des meilleurs leaders de l’équipe nationale anglaise. Je respecte hautement son engagement et sa qualité. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il pourrait jouer essentiellement en tant que numéro 10 parce que la qualité de ses passes décisives et la vitesse de sa vision de jeu, et l'exécution de sa vitesse sur de longues balles sont exceptionnelles", a ajouté le Français.

Y a-t-il d'autres clubs sur la piste de Kane?

Si United renonce finalement à trouver un accord pour Harry Kane cet été, l'international anglais pourrait avoir une autre option qui s'offre à lui au plus haut niveau en Espagne. Il a été rapporté que le Real Madrid pourrait faire une offensive pour Kane alors que Zinedine Zidane cherche à renforcer son trident offensif, les Merengue ayant potentiellement des fonds libres pour négocier un transfert après n'avoir pas dépensé au cours de l'année écoulée.

La première saison complète de Tottenham sous José Mourinho a été turbulente, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les sommets atteints en Premier League en novembre et l'ambition de conserver cette position jusqu'au bout de la saison étant balayé rapidement, les Spurs étant actuellement hors du top 4 et d'ores et déjà éliminés en FA Cup et en Ligue Europa. Cependant, les Spurs ne sont qu'à trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions avec neuf matches à jouer, et ils ont également une finale de la Coupe Carabao contre Manchester City à jouer.

Si les Spurs peuvent battre le leader de la Premier League à Wembley le 25 avril et mettre fin à leur disette de 13 ans pour un trophée, Kane pourrait encore être persuadé de rester pendant au moins un an de plus. Quelle que soit la décision finale de Kane, son statut de légende des Spurs est confirmé depuis longtemps. Il a marqué 215 buts en 327 apparitions pour le club à ce jour, le plaçant deuxième de leur liste de buteurs de tous les temps derrière Jimmy Greaves. Kane a également remporté le Soulier d'Or de la Premier League à deux reprises, tout en devenant le troisième joueur de l'histoire de la compétition à marquer plus de 20 buts en quatre saisons consécutives.