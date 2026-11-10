Wenger étudie l'activation de l'arme africaine : l'ère Infantino à la FIFA est-elle terminée ?

Dans un développement susceptible de bouleverser l'équilibre du football mondial, la légende française Arsène Wenger, ancien entraîneur d'Arsenal, étudie la possibilité de se présenter face à Gianni Infantino lors de l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), une démarche longtemps attendue dans les coulisses du football européen.

Pendant de longues semaines, de grandes personnalités du football européen ont souhaité voir le Français briguer ce poste, et il y réfléchit désormais sérieusement, après qu'Infantino s'est retrouvé plongé dans une crise aiguë en raison de la colère suscitée par son plan avorté de vente de parts commerciales de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Wenger est âgé de 77 ans, ce qui soulève des interrogations sur sa capacité à diriger le football sur le long terme, mais certains de ses partisans ont déclaré à BBC Sport qu'ils accueilleraient favorablement sa victoire à l'élection, suivie d'un retrait avant la fin de son mandat complet de quatre ans, un scénario qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle phase de transition au sein de la FIFA.

Malgré la crise, Infantino bénéficie toujours d'un soutien solide en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, et il a récemment affirmé jouir de l'appui de « la très grande majorité » du monde du football. Mais ce soutien pourrait être sérieusement mis à l'épreuve si Wenger décidait de se lancer dans la course.

Le responsable du développement mondial de la FIFA bénéficierait, en cas de candidature, du soutien de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui a mené l'opposition à Infantino. Il jouit également d'une large crédibilité dans le monde du football et d'une forte présence internationale, notamment en Afrique, où son soutien à l'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes a été très bien accueilli.

Des sources proches de Wenger indiquent qu'il n'a pas encore pris sa décision, et qu'il estime toujours qu'Infantino est le favori pour remporter un quatrième et dernier mandat lors de l'élection de l'an prochain.

Une course qui s'enflamme avant le 18 novembre

La date limite pour que les candidats confirment leur candidature face à Infantino lors de l'élection de mars est fixée au 18 novembre, et la course a déjà commencé à s'enflammer.

Ramon Vega, ancien défenseur de Tottenham, a été le premier à annoncer sa candidature en octobre, tandis que Kozo Tashima, président honoraire de la Fédération japonaise de football, a fait part de son intention de se présenter.

Ce mois-ci, la FIFA a déclaré qu'elle mettrait à disposition des « documents essentiels » relatifs au plan d'Infantino de vente de parts de la Coupe du monde aux membres de son conseil, mais ceux-ci devront se rendre à son siège de Zurich, et l'accès à ces documents sera soumis à des « protocoles stricts ».

La crise du « projet attaquants »

Le mois dernier, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a accordé à l'instance dirigeante mondiale un délai jusqu'au 2 novembre pour révéler les détails de la proposition controversée du « FIFA Forward for Elite » (FFE) et répondre aux questions relatives au processus décisionnel.

Cela fait suite à une réunion du conseil lors de laquelle Infantino s'est excusé pour le plan de vente abandonné, sans toutefois expliquer comment la proposition avait été élaborée, demandant que les questions lui soient soumises par écrit.

Au cœur des répercussions de ce projet, Wenger, connu pour sa loyauté envers Infantino, a pris ses distances avec ce plan qui n'a pas abouti.

Wenger avait alors déclaré : « Je n'ai pas participé à ce plan stratégique, et j'ai pris connaissance du projet pour la première fois à travers les reportages des médias. »

Il a ajouté : « La décision de retirer le projet était absolument nécessaire et incontestable, car je crois fermement en une FIFA indépendante au service de notre sport avec engagement, transparence et intégrité. »

Wenger : entre controverses et présence internationale

Wenger a parfois suscité la controverse durant la période où il a occupé un poste au sein de la FIFA, notamment en raison de propositions telles que l'organisation de la Coupe du monde tous les deux ans et la règle du hors-jeu « clair ».

Mais il dispose également d'une présence internationale, y compris en Afrique, où Infantino a récemment reçu un large soutien pour sa réélection après avoir obtenu l'appui de l'ensemble des 54 fédérations nationales membres, à la suite de sa promesse d'augmenter les financements.

Wenger est connu pour son soutien aux joueurs africains lorsqu'il était l'entraîneur d'Arsenal, ce qui pourrait faire de lui un véritable concurrent sur ce continent sur lequel Infantino mise beaucoup.