Weigl aurait pu signer au PSG ou à Manchester City, alors pourquoi a-t-il été à Benfica?

L'international allemand était autrefois convoité par les plus grands clubs européens, mais a finalement rejoint le Portugal.

Il y a tout juste un an, Julian Weigl était la cible principale du , destiné à entrer en relation avec son ancien entraîneur Thomas Tuchel et à faire l'objet d'un transfert pouvant aller selon les rumeurs de 40 millions d'euros à 75 millions d'euros. L'international allemand était mis de côté au , mais le talent du milieu de terrain était tel qu'il était convoité par les plus grandes équipes européennes, qui pouvaient enfin libérer son potentiel.

Il a finalement trouvé un moyen de partir de Dortmund, mais pas au PSG ni à , ou un autre des clubs avec lesquels il était lié. Au lieu de cela, le joueur de 24 ans a étonnamment choisi de rejoindre pour 20 millions d'euros. Un talent précoce, Weigl est devenu le plus jeune capitaine de Munich 1860 à 18 ans et est devenu l'une des premières recrues de Tuchel lorsque l'ancien patron de a remplacé Jürgen Klopp à Dortmund.

"Il est l'un des futurs grands au milieu de terrain, et nous croyons en un énorme potentiel de croissance", a déclaré le directeur sportif Michael Zorc après avoir confirmé la signature de 2,5 millions d'euros. Julian Weigl est rapidement devenu un acteur clé du système de pressing dynamique de Thomas Tuchel, aidant à fructifier la possession du ballon et à construire des attaques avec ses passes longues sur les côtés. Ses 193 ballons touchés lors de la victoire 4-1 sur l' en décembre 2015 était la deuxième meilleure performance de l'histoire de la , et il a ensuite battu le record du championnat détenu par Xabi Alonso avec 218 ballons touchés en 83 minutes contre Cologne à la fin de la saison 2015-2016.

"Quand je regarde Julian Weigl à Dortmund, je me souviens de Pep Guardiola au centre du milieu de terrain de Barcelone", a déclaré la légende allemande Lothar Matthaus après avoir vu la percée du milieu de terrain lors de cette saison. Il était également comparé à Sergio Busquets, le milieu de terrain de Tuchel, jouant 30 des 34 matchs de championnat lors de ses deux premières saisons. Cependant, lorsque Tuchel a quitté le club, une série d'entraîneurs l'ont utilisé avec parcimonie ou bien hors de position préférentielle, en défense.

W is for Weigl ⚽



He's hit that one for six! 🏏 #Goalphabet pic.twitter.com/Jh3sqaql4w — English (@Bundesliga_EN) August 21, 2018

Weigl a débuté seulement 20 matches en 2017-2018 sous Peter Bosz et Peter Stoger, puis seulement 16 matches la saison dernière lors de la première campagne de Lucien Favre, avec seulement cinq d'entre eux au poste de milieu de terrain défensif et le en tant que défenseur central alors que Dortmund a été décimé par les blessures dans ce secteur de jeu

Avec son profil défensif et polyvalent qui ne lui garantissait pas une place de titulaire sous Favre au vu de sa philosophie de jeu, il était fortement lié à un départ au PSG pour rejoindre à nouveau Thomas Tuchel. Il est allé voir ses dirigeants pour leur demander un transfert mais ils ont refusé de le laisser partir car ils avaient besoin de lui pour dépanner à la fois au milieu de terrain et en défense.

"Je dois accepter que les responsables du club ne voulaient pas me libérer", a déclaré Weigl à Sport Bild en janvier 2019. Tuchel a reconnu son intérêt de récupérer Weigl au PSG, le qualifiant de "joueur intéressant", tandis que Weigl a continué de tout faire pour forcer un transfert. "Je voulais améliorer ma situation sportive. Ce n'est un secret pour personne que je peux bien travailler sous Thomas Tuchel", a déclaré Weigl aux journalistes. "J'ai communiqué mes pensées aux responsables du BVB."

Malgré le flirt public entre Tuchel et Weigl, le joueur est resté au Westfalenstadion, Favre le convaincant qu'il avait encore un rôle à jouer chez le club de Bundesliga. "J'ai eu une conversation importante avec l'entraîneur pendant le camp d'entraînement alors qu'il n'était pas encore très clair sur ce à quoi ressemblerait mon avenir", a déclaré Weigl en septembre: "Il m'a dit qu'il avait vu que [Axel] Witsel et moi pouvions bien jouer ensemble, que j'avais l'air en forme et que j'aurais une grande chance de jouer. C'était très important pour moi d'entendre cela. Par conséquent, j'ai finalement décidé de se concentrer uniquement sur BVB. "

Lucien Favre avait utilisé Julian Weigl plus fréquemment cette saison, le faisant débuter 12 matches à la fois au milieu de terrain et au poste de défenseur central. Cependant, Julian Weigl se considère comme un milieu de terrain avant tout et avait hâte d'y jouer chaque semaine. Une blessure de Thomas Delaney l'a aidé à obtenir plus d'opportunités au milieu de terrain lors de la saison 2019-20, mais Dortmund espère que l'international danois reviendra en janvier, repoussant ainsi Weigl dans la hiérarchie.

L'article continue ci-dessous

En conséquence, il a de nouveau demandé au club un transfert, mais n'ayant pas réussi à retrouver son niveau de son début de sa carrière à Dortmund, Zorc était finalement prêt à le laisser partir. "Julian est venu à nous avec ce souhait, et nous avons accepté - également à cause de ses services rendus au club", a déclaré le directeur sportif Zorc. "Nous lui souhaitons tout le meilleur pour son avenir."

Le départ à Benfica et le prix ont été une surprise pour certains, mais sont révélateurs de la chute de la star ces dernières années. Trois managers successifs de Dortmund ne l'ont vu que comme un remplaçant polyvalent, tandis que le sélectionneur allemand Joachim Low n'a pas sollicité ses services depuis 2017.

Julian Weigl n'a disputé que six minutes en compétition pour l' , avec quatre de ses cinq sélections en matches amicaux. Il était autrefois comparé à Guardiola et courtisé par Guardiola, mais il doit maintenant reconstruire sa carrière et obtenir un temps de jeu régulier après avoir troqué la Bundesliga pour le .