Weghorst se dit « profondément déçu par un seul homme » et ajoute : « Cela m’a valu de nombreux commentaires haineux. »

Wout Weghorst se dit « profondément déçu » par Arnold Bruggink. L’attaquant fraîchement arrivé au FC Twente affirme que l’ancien directeur technique aurait dû clarifier bien plus tôt les raisons pour lesquelles son retour à Enschede n’avait pas abouti deux ans auparavant. Selon lui, cette explication aurait atténué les nombreuses réactions négatives des supporters.

L’attaquant espérait ardemment revenir au FC Twente durant l’été 2024. Il avait alors déclaré ouvertement que son rêve était de jouer pour ce club, mais le transfert n’a finalement pas abouti. Weghorst a alors signé un contrat avec l’Ajax, ce qui lui a valu d’énormes critiques de la part des supporters du Twente.

Ce n’est que récemment que les raisons de cet échec ont été clarifiées : Weghorst avait déjà expliqué via les canaux officiels du club que Burnley réclamait une indemnité de transfert que le FC Twente ne pouvait pas assumer. Bruggink a depuis apporté des précisions sur le dossier auprès d’ESPN.

« Il y avait beaucoup d’incertitudes et il coûtait trop cher. À ce moment-là, nous avons pu recruter Sam Lammers et nous avons opté pour lui », a récemment déclaré Bruggink au sujet du choix effectué à l’époque. L’ancien directeur technique a ainsi offert, pour la première fois, un aperçu détaillé de la tentative avortée de faire revenir Weghorst.

Pour Weghorst, ces précisions sont arrivées bien trop tard. « Beaucoup de réactions haineuses auraient pu être évitées s’il avait été un peu plus clair », déclare l’attaquant de 33 ans au micro de De Telegraaf. « J’ai été déçu. On m’a sifflé… Je peux faire le dur, mais ce n’est évidemment pas agréable. »

L’attaquant comprend que son arrivée à l’Ajax ait pu heurter les supporters du FC Twente, mais il juge la virulence des critiques injustifiée. « Tout cela était totalement inutile. J’ai toujours cru que la vérité finirait par éclater au grand jour et c’est ce qui s’est finalement produit ces derniers temps, grâce à plusieurs personnes. »

Dans le même temps, l’attaquant reconnaît une part de responsabilité : une déclaration effectuée lors de sa présentation à l’Ajax a ravivé les émotions à Twente. Selon l’international néerlandais, il aurait dû s’exprimer plus clairement à l’époque.

« J’ai dit lors de ma présentation à l’Ajax que j’avais toujours rêvé de jouer un jour à la Johan Cruijff ArenA, et cela a attisé le ressentiment à Twente », se souvient-il. « Depuis tout petit, en rentrant de vacances à Schiphol, nous passions devant l’ArenA et je disais toujours à mes frères : “C’est ici que je jouerai au foot plus tard.” » Je voulais simplement dire que j’allais atteindre l’Eredivisie. » Malgré la polémique, Weghorst se dit toujours « super fier » d’avoir porté les couleurs de l’Ajax au cours de sa carrière.