Weghorst promet de laisser une habitude à Amsterdam : « Ce n'est pas pratique à Twente »

Wout Weghorst va modifier sa façon de célébrer ses buts, a annoncé l’attaquant international néerlandais lors d’un entretien avec ESPN.

L’attaquant, qui a signé il y a quelques semaines avec le club de son cœur, a confié : « Jouer à la Grolsch Veste est toujours génial. Maintenant, en tant que joueur de Twente, c’est encore plus spécial : c’est mon petit club. »

Ces deux dernières années, l’attaquant a porté les couleurs de l’Ajax. À Amsterdam, il avait élaboré une célébration distinctive : il formait trois croix avec ses bras, en hommage aux croix de Saint-André qui symbolisent la capitale.

L’attaquant originaire de Borne laisse donc cette gestuelle à Amsterdam. « On ne verra plus ça, ce n’est pas très pertinent. C’est né à Amsterdam, et quelque chose naîtra ici aussi. »

Il y a deux semaines, l’attaquant de 34 ans évoluait encore avec les Oranje lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a été éliminé en seizièmes de finale par le Maroc (1-1, défaite aux tirs au but).

L’attaquant reconnaît éprouver encore quelques difficultés à digérer l’élimination des Pays-Bas : « La Coupe du monde m’importe peu désormais. Je ne l’ai guère suivie et je ne pense pas regarder la finale, car cela réactiverait cette sensation », conclut-il.