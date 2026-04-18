Hugo Borst a récemment défendu la candidature de Bryan Linssen pour une place dans la sélection néerlandaise à la Coupe du monde, estimant que l’attaquant du NEC est plus à l’aise dans les airs que son homologue de l’Ajax, Wout Weghorst. Interrogé par NU.nl, Linssen a réagi à cette prise de position.

« Il est intelligent, rusé, capable de petits coups invisibles, et j’entends déjà le staff de l’Oranje objecter : il n’a pas fait mieux qu’une finale perdue en Ligue Europa Conférence », a lancé Borst, en référence à l’acte final de 2022 où Linssen, sous les couleurs de Feyenoord, s’était incliné 1-0 face à l’AS Rome. « Et Linssen est aimable, souriant, sociable, dévoué. À peu près tout ce que Wout Weghorst n’a pas. »

Linssen prend avec humour le plaidoyer de Borst et les chants des supporters du NEC qui réclament « Linssen en équipe nationale ». « Au fond, je me dis : si on compare les statistiques de Wout Weghorst, je ne suis pas en reste. Je n’ai pas marqué que contre des équipes comme Heracles. Mais je ne m’y attarde pas. »

Interrogé sur son propre parcours, le vétéran de 35 ans assume avoir tiré le meilleur parti de sa carrière. « Je pense que oui. J’aurais pu aller en Bundesliga à un moment donné, mais j’ai enchaîné plusieurs bonnes saisons et, à ce moment-là, aucun club des grandes ligues ne s’est manifesté. Apparemment, il me manquait quand même quelque chose. »

Le chemin vers le sommet a été long pour Linssen. « J’ai commencé ma carrière en première division avec Fortuna. Il y avait encore un long chemin à parcourir entre Fortuna et un club de haut niveau aux Pays-Bas. J’y suis quand même parvenu. Et chez Feyenoord, j’ai aussi apporté ma contribution. »

Dimanche, il espère couronner son parcours en remportant l’Eurojackpot KNVB Beker avec le NEC. « Mon frère Edwin a joué dans des clubs plus modestes, mais il a été promu deux fois en Eredivisie. Il a fêté plus de victoires que moi. Mais dimanche, j’espère enfin pouvoir en fêter une. »