Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1082706500.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduit par

Weghorst manque un penalty, mais cela ne coûte pas cher au FC Twente

Twente vs Telstar
Twente
Telstar
Eredivisie

Le FC Twente s’est imposé 1-0 mercredi soir à domicile, au Grolsch Veste, face à Telstar. Grâce à cette victoire quelque peu laborieuse, les Tukkers grimpent à la cinquième place d’Eredivisie.

Les deux équipes se sont procuré très peu d’occasions en première période à Enschede. Après 34 minutes de jeu, Younes Taha a tout de même trouvé le poteau sur un service de Wout Weghorst. Le score de 0-0 à la pause n’avait donc rien d’une grande surprise pour les visiteurs.

Le début de la seconde période a été animé. Rui Mendes a été stoppé par Lars Unnerstall, tandis que Ronald Koeman junior a repoussé une tête de Weghorst. Taha et Ramiz Zerrouki se sont eux aussi signalés sur le plan offensif. 

Twente a continué de pousser et a été récompensé : l’omniprésent Taha a centré et Sondre Ørjasæter a trouvé le chemin des filets de près, de manière acrobatique. Le soulagement et la joie étaient palpables chez les joueurs et les supporters de l’équipe locale.

Eredivisie
Twente crest
Twente
TWE
ADO La Haye crest
ADO La Haye
HAA
Eredivisie
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Telstar crest
Telstar
TEL

La fin de match a débuté à Enschede et Twente contrôlait assez bien la rencontre. Telstar a multiplié les changements après la pause, mais n’a pas été en mesure de vraiment se montrer dangereux devant le but d’Unnerstall.

La situation a bien failli empirer pour Telstar lorsque Sem Valk a concédé un penalty en faisant tomber Weghorst. Ce même Weghorst s’est chargé de le tirer, mais au grand désarroi de l’attaquant longiligne, Koeman junior a réalisé l’arrêt.

Twente a continué de partir en quête du deuxième but, qui n’est finalement pas venu. Malgré cela, l’équipe prend trois points et s’installe dans le haut de tableau de l’Eredivisie.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google