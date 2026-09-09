Weghorst manque un penalty, mais cela ne coûte pas cher au FC Twente

Le FC Twente s’est imposé 1-0 mercredi soir à domicile, au Grolsch Veste, face à Telstar. Grâce à cette victoire quelque peu laborieuse, les Tukkers grimpent à la cinquième place d’Eredivisie.

Les deux équipes se sont procuré très peu d’occasions en première période à Enschede. Après 34 minutes de jeu, Younes Taha a tout de même trouvé le poteau sur un service de Wout Weghorst. Le score de 0-0 à la pause n’avait donc rien d’une grande surprise pour les visiteurs.

Le début de la seconde période a été animé. Rui Mendes a été stoppé par Lars Unnerstall, tandis que Ronald Koeman junior a repoussé une tête de Weghorst. Taha et Ramiz Zerrouki se sont eux aussi signalés sur le plan offensif.

Twente a continué de pousser et a été récompensé : l’omniprésent Taha a centré et Sondre Ørjasæter a trouvé le chemin des filets de près, de manière acrobatique. Le soulagement et la joie étaient palpables chez les joueurs et les supporters de l’équipe locale.

La fin de match a débuté à Enschede et Twente contrôlait assez bien la rencontre. Telstar a multiplié les changements après la pause, mais n’a pas été en mesure de vraiment se montrer dangereux devant le but d’Unnerstall.

La situation a bien failli empirer pour Telstar lorsque Sem Valk a concédé un penalty en faisant tomber Weghorst. Ce même Weghorst s’est chargé de le tirer, mais au grand désarroi de l’attaquant longiligne, Koeman junior a réalisé l’arrêt.

Twente a continué de partir en quête du deuxième but, qui n’est finalement pas venu. Malgré cela, l’équipe prend trois points et s’installe dans le haut de tableau de l’Eredivisie.