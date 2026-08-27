Weghorst livre une interview hallucinante : « Je veux d’abord remercier quelqu’un et c’est... »

Wout Weghorst ne tenait plus en place après l’échappée européenne du FC Twente face à Qarabag. L’attaquant de 34 ans a inscrit un but important en prolongation et a ainsi aidé les Tukkers à décrocher une place en phase de ligue de la Conference League.

Le FC Twente avait perdu le match aller à domicile sur le score de 0-1 et s’est également retrouvé mené 1-0 jeudi lors du retour. Le club d’Enschede a toutefois totalement renversé la rencontre et s’est finalement imposé 4-2 sur l’ensemble des deux matches.

Pour Weghorst, son but représentait un moment particulier, d’autant plus qu’il a essuyé beaucoup de critiques ces dernières semaines. « Je suis super heureux », a réagi l’attaquant après la rencontre au micro d’ESPN. « C’est une soirée particulière. »

L’attaquant a d’abord voulu marquer un temps d’arrêt après le coup de sifflet final pour évoquer sa foi. « Je veux d’abord remercier quelqu’un, et c’est Dieu. Il m’a donné beaucoup d’énergie et de force. Je voulais le dire. »

Après son but, les émotions étaient clairement visibles chez Weghorst, arrivé à Enschede avec de grandes attentes mais qui n’avait pas réussi à marquer ces dernières semaines. « C’est différent, il y a énormément de sentiments maintenant. J’ai énormément de sentiments pour le FC Twente. Je dois encore un peu trouver ma voie là-dedans. Tout cela est assez fragile. »

Selon Weghorst, jouer pour Twente suscite d’autres émotions que celles auxquelles il était habitué plus tôt dans sa carrière. « Normalement, tu es footballeur. Maintenant, tu n’es pas seulement footballeur, mais aussi supporter du club pour lequel tu joues. Tu sais qu’il y a des attentes et que cela s’accompagne de responsabilités. »

Le vétéran s’est aussi montré critique envers ses propres prestations de ces dernières semaines. « Ces dernières semaines, je n’ai absolument pas bien joué. » Face à Qarabag, Weghorst a enfin pu retrouver une grande importance à un moment crucial.







