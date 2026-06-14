Wout Weghorst suscite l’intérêt de Benfica. C’est ce qu’a affirmé le journaliste Mounir Boualin dimanche, lors de la retransmission en direct de la Coupe du monde sur Versuz. L’attaquant de 33 ans, dont le contrat avec l’Ajax expire cet été, devrait quitter Amsterdam.

« Je capte des rumeurs persistantes selon lesquelles Benfica serait à sa poursuite. D’après ce que j’ai entendu, Weghorst aurait même déjà visité des maisons au Portugal », explique Boualin au sujet de l’imposant avant-centre de l’Ajax et des Oranje.

« Je ne peux pas encore le confirmer, mais l’information provient d’une source que je juge fiable… » conclut Boualin, qui n’exclut pas que Benfica concrétise son intérêt pour Weghorst d’ici quelques jours. « Je pense qu’ils lui réservent un rôle précis. »

Son contrat à la Johan Cruijff ArenA expire le 30 juin, ce qui lui permettra de s’engager librement, bien qu’aucune négociation formelle ne soit encore prévue avec d’autres clubs.

Selon l’Algemeen Dagblad, le directeur technique Jordi Cruijff apprécierait la mentalité gagnante de l’attaquant, arrivé à l’Ajax en 2024. Rien ne garantit toutefois que les deux parties prolongeront leur collaboration.

L’intéressé anticipe lui-même son départ : « Oui, je pense que oui. J’ai passé deux très belles années ici. Je suis extrêmement fier d’avoir pu jouer au football ici en tant que jeune originaire de l’Est », a-t-il confié il y a quelques semaines à ESPN.

« Je réfléchis à mon avenir. Pour l’instant, rien de concret ne se dessine à Amsterdam. On verra. Je me concentre maintenant sur la Coupe du monde », a-t-il déclaré alors qu’il prépare avec les Oranje leur entrée en lice face au Japon lors de la phase de groupes.

L’avant-centre ajacide connaît bien la scène internationale pour avoir déjà porté les couleurs du VfL Wolfsburg, de Burnley, de Besiktas, de Manchester United et du TSG Hoffenheim.