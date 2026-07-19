La prestation de plusieurs stars mondiales lors de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde n’a absolument pas impressionné Wayne Rooney. L’analyste de la BBC la qualifie sans détour de « n’importe quoi ».

Madonna, BTS, Justin Bieber et Shakira espéraient divertir le public du MetLife Stadium avec leurs performances musicales, mais ils n’ont pas convaincu l’ancien attaquant.

L’ancien attaquant vedette de Manchester United a déclaré à l’issue du spectacle de la mi-temps : « J’étais content que ce soit fini. J’apprécie beaucoup de ces artistes, mais j’ai trouvé ça nul. »

« Franchement, c’est ce que j’ai pensé », ajoute-t-il après que ses collègues commentateurs, dont Micah Richards, ont exprimé leur étonnement face à un vocabulaire jugé trop familier pour la télévision britannique.

« Je veux juste que le foot reprenne ! », s’exclame-t-il. Rooney n’est pas le seul à critiquer : sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs jugent la prestation « indigne d’une Coupe du monde » voire « scandaleuse ».