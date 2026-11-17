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Wayne Rooney, légende de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, a révélé avoir traversé une période psychologique très difficile au cours de sa carrière, au point d'envisager le suicide, alors qu'il souffrait dans le même temps d'une dépendance à l'alcool. Selon lui, cette phase l'a poussé à s'isoler et à s'éloigner de son entourage.

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Âgé de 41 ans, Rooney s'est confié en toute franchise sur cette expérience lors de son passage dans le podcast « La vie à mi-parcours avec Gabby Logan ». Il est revenu sur une période difficile qui a suivi la naissance de son fils Kai, lorsqu'il n'arrivait pas à faire face aux crises qu'il traversait loin des terrains de football.

L'ancienne star de Manchester United a expliqué qu'il avait conscience de traverser une période extrêmement difficile , mais qu'il ne voulait pas que son fils le voie dans cet état. C'est ce qui l'a poussé à s'isoler et à s'éloigner des autres, jusqu'à ce que des pensées suicidaires commencent à l'assaillir.

Dans des propos relayés par Foot Mercato, Rooney a ajouté : « Avec le recul, je peux dire que j'ai été égoïste, mais je savais que je traversais une période très difficile. À ce moment-là, je ne voulais pas que Kai me voie dans cet état, alors je me suis isolé, moi aussi. »

Il a poursuivi : « J'ai même commencé à penser au suicide. Je ne voulais plus voir personne ni croiser qui que ce soit dans la rue, je ne voulais plus entrer dans les magasins. Je me sentais encore bien sur un terrain de football, mais j'avais énormément de problèmes dans tout le reste. »

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Ces déclarations de Rooney mettent en lumière une souffrance psychologique vécue loin des projecteurs, malgré le statut considérable dont il a joui tout au long de sa carrière, lui qui fut l'une des plus grandes stars du football anglais et a connu des succès exceptionnels sous le maillot de Manchester United.

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Rooney est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, avec 253 buts inscrits en 559 matchs sous les couleurs du club. Il a également remporté cinq titres de Premier League, ainsi que la Ligue des champions en 2008, avant d'annoncer sa retraite sportive en 2020, après une dernière expérience à Derby County.