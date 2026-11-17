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Wayne Rooney, meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, s’est confié sur les graves difficultés psychologiques qu’il a traversées lorsqu’il jouait à Old Trafford. Malgré ses immenses succès sur le terrain, l’ancien capitaine de l’Angleterre a reconnu avoir envisagé de mettre fin à ses jours.

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Rooney raconte ses difficultés loin des terrains

Invité du podcast Life At The Midpoint with Gabby Logan, l’ancien attaquant de l’Angleterre a expliqué que sa vie privée contrastait fortement avec la régularité de ses performances sur le terrain. Alors qu’il venait de se marier et d’avoir son fils aîné, Kai, Rooney traversait une période difficile en dehors du football.

Dans ses moments les plus sombres, il passait parfois deux jours d’affilée à boire chez lui et se cachait pour que Kai ne le voie pas dans cet état.

Loin des regards, jusqu’au point de rupture

Rooney évitait totalement les lieux publics et ne se sentait à l’aise que lorsqu’il jouait au football.

« Avec le recul, je peux dire que j’étais égoïste, mais je savais que je traversais quelque chose que j’avais beaucoup de mal à gérer. Je ne voulais pas non plus que Kai me voie comme ça, alors je me cachais aussi pour cette raison », a déclaré Rooney.

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« J’en suis arrivé à un point où j’envisageais de me suicider. Je ne voulais tout simplement voir personne. Je ne voulais pas croiser de gens dans la rue. Je ne voulais pas entrer dans les magasins. Je me suis toujours senti à l’aise sur un terrain de football, mais tout le reste était vraiment difficile pour moi. »

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La pression de devoir cacher ses faiblesses au sommet

Le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United a tenté de dissimuler ses difficultés au sommet de sa carrière au club. « On ne veut montrer aucune faiblesse, alors on essaie de la masquer », a-t-il ajouté. « Même si je savais dans quelle situation je me trouvais, c’était difficile de l’admettre, parce que j’avais l’impression que cela ferait de moi moins un homme. »

Pour comprendre ce qui n’allait pas, Rooney a entamé une thérapie à une période qui aurait dû être la plus heureuse de sa vie. Il a poursuivi : « Je parlais à un thérapeute pour essayer de comprendre ce qui n’allait pas chez moi, parce qu’avec le recul, j’étais probablement au sommet de ma carrière, je venais d’avoir un fils, je venais de me marier. Cela aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie, et ça ne l’était pas. C’était probablement le plus difficile, à cause des actes égoïstes que je commettais. »

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Rooney a également souligné le rôle joué par son épouse, Coleen, pour l’aider à s’en sortir. « Coleen m’a énormément aidé. Elle aurait pu partir, c’était grave à ce point, mais elle est restée à mes côtés et m’a aidé à traverser cette période », a-t-il déclaré.

Comment le soutien de ses proches a aidé Rooney à surmonter la crise

En reconnaissant sa situation plutôt qu’en se cachant, Rooney a pu affronter ce qu’il cherchait à dissimuler. Grâce à ses séances avec un thérapeute et à la décision de Coleen de rester à ses côtés, il a traversé cette période et est sorti de l’isolement qui marquait ses moments les plus sombres.