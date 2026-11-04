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Wayne Rooney a vivement critiqué Bruno Fernandes pour son manque d’efforts lors de la victoire renversante de Manchester United face à la Roma. Malgré le retournement de situation remarquable impulsé par Matheus Cunha, qui a évité une déconvenue à Michael Carrick, Rooney s’est montré furieux du manque d’investissement défensif du capitaine du club.

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Manchester United renverse la Roma en Ligue des champions

Manchester United a réalisé une remontée spectaculaire en seconde période pour décrocher une victoire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions. Menée de deux buts à la mi-temps, l’équipe de Carrick a brillamment réagi à Old Trafford. Ce retournement de situation n’a toutefois pas épargné de vives critiques à Fernandes.

L’ancien attaquant Rooney a pointé du doigt le manque flagrant d’efforts défensifs du capitaine du club lors d’une première période calamiteuse. Matias Soule et Donyell Malen avaient donné très tôt une avance confortable au club de Serie A. Diogo Dalot a laissé d’immenses espaces en défense, mais Rooney a estimé que Fernandes ne l’avait pas du tout aidé.

Rooney met en cause Fernandes et l’équipe

S’exprimant sur Amazon Prime, Rooney s’est dit choqué par le manque d’agressivité général de Manchester United. Il a insisté sur le fait que Fernandes devait prendre ses responsabilités lorsque l’organisation défensive se désagrège de son côté du terrain.

« Sur le premier but, si vous jouez dans un système, quand Dalot monte, Bruno doit prendre sa place, a expliqué Rooney. Il doit revenir en courant. Tu es le capitaine du club, reviens en courant et prends tes responsabilités. Vous formez une équipe et vous devez jouer en équipe. Si un coéquipier n’est pas à son poste, même si tu n’as pas envie d’y aller ou de revenir en courant, tu dois le faire. »

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« J’ai vraiment de la peine pour les supporters, parce qu’ils ne savent pas quoi faire. Cela fait des années qu’ils ne se sont pas retrouvés dans cette situation. Ils ne savent pas s’ils doivent soutenir l’équipe ou s’en prendre à elle. J’ai vraiment de la peine pour eux. L’équipe est tout simplement à court d’idées. Il n’y a ni confiance ni conviction, l’équipe est en miettes. »

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Cunha inspire une spectaculaire remontée en fin de match

Malgré une entame désastreuse qui a mis en lumière ses fragilités défensives persistantes, Manchester United a fini par montrer la combativité que Rooney réclamait. Fernandes a lancé la remontée en transformant un penalty à retirer peu avant l’heure de jeu, profitant d’une seconde chance après avoir manqué sa première tentative.

Matheus Cunha a ensuite renversé à lui seul le cours du match. L’attaquant a inscrit deux buts coup sur coup en l’espace de trois minutes en fin de rencontre, une performance qui a peut-être évité à Carrick de perdre son poste.

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« La seconde période a été incroyable. Ils ont joué vers l’avant et ont finalement mérité de gagner, a reconnu Rooney. La première période a été terrible, mais nous avons vu en seconde période la passion et la combativité que nous attendions. Le public s’est mis à soutenir pleinement l’équipe et on sentait qu’elle pouvait aller chercher la victoire. »

Place à Aston Villa

Manchester United doit désormais tenter de conserver cet élan bienvenu lors de son prochain match de championnat, alors qu’il cherche à sauver sa saison en Premier League. L’équipe de Carrick, qui occupe actuellement une modeste 17e place, recevra l’Aston Villa d’Unai Emery à Old Trafford ce week-end.