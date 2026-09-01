L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a surpris ses supporters avec plusieurs changements inattendus lors du Clasico face au rival traditionnel Al-Ahli.

Al-Hilal reçoit Al-Ahli ce mardi au King Abdullah Sports City, lors d'une rencontre reportée de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Inzaghi a annoncé la composition officielle, marquée par l'absence du nouvel attaquant anglais Ollie Watkins, qui devra se contenter d'une place sur le banc, malgré plusieurs rapports affirmant qu'il serait titulaire.

En revanche, c'est l'Ivoirien Mohamed Kader Meïté qui sera l'attaquant d'Al-Hilal lors du Clasico, aux côtés des ailiers, le Néerlandais Crysencio Summerville et le Saoudien Sultan Al-Mundish.

Watkins n'était pas la seule surprise, puisque l'entraîneur italien a préféré laisser le milieu de terrain chevronné Mohamed Kanno sur le banc, en le remplaçant par Nasser Al-Dawsari, aux côtés du Portugais Rúben Neves et du Serbe Sergej Milinković-Savić.

Inzaghi a également décidé de ne pas titulariser le défenseur international Hassan Tambakti, qui revient de blessure, préférant s'appuyer sur le Sénégalais Kalidou Koulibaly et Ali Lajami, aux côtés des latéraux Mohammed Al-Mahzari et le Français Theo Hernández.

Voici la composition d'Al-Hilal :

Gardien de but : Yassine Bounou

Défense : Mohammed Al-Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Theo Hernández

Milieu de terrain : Rúben Neves - Nasser Al-Dawsari - Sergej Milinković-Savić

Attaque : Sultan Al-Mundish - Mohamed Kader Meïté - Crysencio Summerville

En face, le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, a décidé d'écarter son milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko de la liste du Clasico, dans un contexte de forte colère des supporters à son encontre.

Pušić a préféré s'appuyer sur le Français Valentin Atangana et Ziyad Al-Johani au milieu de terrain, derrière le meneur de jeu arménien Edouard Spertsyan, en écartant Bondarenko, qui n'avait pas livré son meilleur niveau lors de la défaite 3-1 face à Al-Khaleej, lors de la quatrième journée.

En revanche, c'est l'attaquant anglais Ivan Toney qui mènera l'attaque d'Al-Ahli, aux côtés du Brésilien Galeno et du Portugais Francisco Trincão, tandis que Saleh Abu Al-Shamat reste sur le banc.

Voici la composition d'Al-Ahli :

Gardien de but : Édouard Mendy

Défense : Mohammed Suliman Bakr - Roger Ibáñez - Merih Demiral - Zakaria Hawsawi

Milieu de terrain : Valentin Atangana - Ziyad Al-Johani - Edouard Spertsyan

Attaque : Francisco Trincão - Ivan Toney - Wanderson Galeno

Al-Hilal occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien, avec 9 points issus de 3 victoires, tandis qu'Al-Ahli est septième avec 6 points, fruits de deux victoires et une défaite.