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Watford a nommé l’ancien sélectionneur de la Roumanie Edward Iordanescu au poste d’entraîneur, quelques jours après avoir limogé Alessio Dionisi à la suite d’une défaite 4-0 à Sheffield United. Âgé de 48 ans, il devient le 25e entraîneur du club depuis l’arrivée de la famille Pozzo en 2012. Il hérite d’une équipe qui ne compte que trois points d’avance sur la zone de relégation en Championship après un début de saison calamiteux.

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Iordanescu « très confiant »

Iordanescu succède à Dionisi, limogé dimanche après seulement cinq mois à la tête de l’équipe. Watford avait perdu sept de ses dix derniers matches de championnat, dont le dernier samedi, 4-0 à Sheffield United. « Je suis très fier et heureux d’être dans ce club », a déclaré le nouvel entraîneur au site officiel de Watford.

Il a ajouté : « Je vois que l’équipe traverse une période difficile, mais j’ai déjà regardé beaucoup de ses matches ces derniers jours et je suis très confiant pour l’avenir. »

Un sixième entraîneur en moins de 18 mois

Le Roumain est le 25e entraîneur de Watford depuis l’arrivée de la famille Pozzo en 2012, et le sixième nommé en moins de 18 mois, selon BBC Sport. Alexandru Radu, Grzegorz Mokry et Michele Iannucci rejoindront son staff.

Iordanescu devait suivre depuis les tribunes le match de Championship de mercredi contre Blackburn Rovers . L’ancien défenseur de Watford Adrian Mariappa devait diriger l’équipe pour cette rencontre aux côtés de Paul Furlong et Lloyd Doyley. Avant ce match, Watford n’avait remporté que quatre de ses 16 rencontres et n’avait pris qu’un point sur 24 possibles à l’extérieur.

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Un palmarès garni de titres

Watford est le premier poste d’Iordanescu depuis son départ du Legia Varsovie en octobre 2025. Il avait remporté la Supercoupe de Pologne lors de son passage dans le pays. Auparavant, il avait mené le CFR Cluj au titre de champion de Roumanie et à deux victoires en coupe nationale. Il a également entraîné le CSKA Sofia et le Steaua Bucarest.

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Prochains matchs DER Championship 10:00 WAT

Il a dirigé la Roumanie pendant deux ans et demi, la menant jusqu’en huitièmes de finale de l’Euro 2024, où elle s’est inclinée 3-0 face aux Pays-Bas. Il est le fils d’Anghel Iordanescu, qui avait conduit la Roumanie en quarts de finale de la Coupe du monde 1994.

Watford en quête de stabilité

La première mission d’Iordanescu sera d’éloigner Watford de la zone dangereuse, à commencer par le déplacement à Derby samedi.

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Il espérera aussi apporter de la stabilité à un club qui, avant son arrivée, avait déjà nommé 12 entraîneurs permanents depuis la fin de la saison 2020-2021.