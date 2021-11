Watford - Manchester United (4-1), MU de nouveau humilié

Rien ne va plus à Manchester United. Même le break de deux semaines lié à la trêve internationale n’a eu d'effet favorable à la passe que traverse le prestigieux club du nord-ouest d’Angleterre. Ce samedi, les Red Devils se sont encore loupés lors d’un déplacement chez un mal classé, à savoir Watford. Et dans des proportions importantes, qui plus est.

MU surclassé par un mal classé

Les Mancuniens ont encore produit une prestation indigeste sur tous les plans. Les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, il ne pouvait y avoir d’autres résultats qu’une défaite. La cinquième déjà de l’exercice. Celle qui, selon toute vraisemblance, va sceller le sort d'Ole Gunnar Solskjaer.

Dès le début de match, le sort de l’empoignade paraissait évident. Les Hornets de Claudio Ranieri ont pris l’ascendant sur les débats et ils ont concrétisé leur mainmise par deux buts inscrits avant la pause. Il aurait même pu y en avoir trois, si David De Gea n’avait pas réalisé un double arrêt sur pénalty face à Ismaila Sarr (11e).

Le dernier rempart espagnol n’a cependant fait que repousser l’échéance. A la 27e minute, il s’inclinait sur une reprise du Norvégien Joshua King, un ancien de la maison mancunienne. Puis, un quart d’heure plus tard, il subissait la revanche de Sarr (44e). Le Sénégalais l’a fusillé d’un tir croisé, en conclusion d’une magnifique séquence collective à une touche de balle.

L'article continue ci-dessous

Une timide réaction puis un naufrage

Au vu du piètre premier acte proposé, United ne pouvait que faire mieux au retour des vestiaires. Entré à la mi-temps, Donny Van De Beek relançait les siens à la 50e en convertissant une remise de la tête de Cristiano Ronaldo. Le début d’une remontée ? Que nenni. Les visiteurs n’ont pas été capables de confirmer. En premier lieu à cause d’une infériorité numérique subie à partir de la 69e. Harry Maguire les plombait en récoltant un deuxième jaune.

Avec un homme en moins, il ne pouvait y avoir de miracle. Les visiteurs ont même fini par sombrer en fin de match en encaissant deux autres buts. Une perte de balle d'Anthony Martial a été profitable au Brésilien Joao Pedro, avant qu'un long dégagement adverse ne profite au Nigérian Emmanuel Dennis pour porter le coup de grâce aux Mancuniens.

Au final, les Red Devils n’ont donc pas pu éviter cette énième déroute. Elle plonge un peu plus ce prestigieux club dans une profonde crise. Le sauveteur est attendu comme un messie. Et si c’était Zinédine Zidane ?