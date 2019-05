Watford - Doucouré : "Je n'ai pas en tête de vouloir aller au PSG à tout prix"

Très courtisé par le PSG, Abdoulaye Doucouré a confié qu'il souhaiter rester "en Premier League", sans cacher son intérêt pour le club parisien.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain de , Abdoulaye Doucouré, en a profité pour évoquer son avenir. Alors qu'il est l'une des priorités d'Antero Henrique pour épauler Marco Verratti dans l'entrejeu du PSG, le Français a confirmé son intêret pour le club de la capitale :

"Je ne rêve pas d'un club en particulier. Bien sûr que le PSG est l'un des meilleurs en Europe, mais je n'ai pas en tête de vouloir aller au PSG à tout prix."

"J'aimerais rester en "

Cependant, le PSG n'est pas une priorité pour le milieu de terrain des Hornets. Conscient de l'intêret du club français, Doucouré a également lancer un appel du pied aux grosses écuries de la Premier League :

"J'aimerais rester en Premier League, je pense que c'est le meilleur Championnat pour exprimer mes qualités, poursuit le joueur formé au , âgé de 26 ans. Après ça dépend des offres, ça dépend de beaucoup de choses. Je suis très ouvert."

Il s'est révélé en Premier League la saison dernière, avant de confirmer son statut de titulaire indiscutable avec Watford. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 35 titularisation de Premier League, le natif de Meulan-en-Yvelines ne cache plus ses envies de départ :

"Si quelque chose arrive, tant mieux, sinon je serais content avec le maillot de Watford. J'ai tout donné pendant trois saisons, et si je reste une saison de plus, je serais content. Si je pars, je serais content aussi. Tout le monde sait ce que je veux (partir, ndlr), mais ça n'arrive pas forcément comme on le souhaite", a t-il terminé.

Après avoir terminé 11ème de Premier League, Abdoulaye Doucouré pourrait quitter les Hornets en remportant un trophée, s'il s'impose ce samedi à Wembley, en finale de , contre (18h).