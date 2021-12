Watford-Chelsea : un fan fait un arrêt cardiaque, son état "stabilisé"

Un supporter, désormais dans un état stable, est soigné à l'hôpital après avoir été victime d'un arrêt cardiaque pendant le match opposant Chelsea à Watford, ce mercredi soir, en Premier League. Le match a été retardé pendant que le supporter était soigné dans les tribunes de Vicarage Road.

Après 13 minutes, les deux équipes ont été dirigées vers leurs vestiaires en raison d'une urgence médicale dans la foule. Le match a été retardé d'environ 30 minutes, avant de reprendre après avoir appris que le supporter avait été pris en charge par les secours puis emmené à l'hôpital.

Watford se veut rassurant sur Twitter

Pendant un arrêt de jeu, plusieurs joueurs et supporters ont alerté l'arbitre et les responsables médicaux d'un incident en cours dans les tribunes. Un supporter avait fait un arrêt cardiaque dans le gradin supérieur de la tribune Graham Taylor, et les responsables médicaux se sont précipités sur place pour intervenir dans les plus brefs délais. Après un temps d'attente, le supporter a été évacué sur une civière. Watford a indiqué sur Twitter que son état s'était stabilisé.

"Les joueurs sont retournés sur le terrain pour préparer la reprise du jeu", a déclaré le club. "Nos pensées vont au supporter - qui a fait un arrêt cardiaque mais a été stabilisé - et à toutes les personnes touchées. Merci au personnel médical, aux joueurs et aux fans pour leur réponse rapide."

L'incident à Vicarage Road n'est pas sans rappeler une autre urgence avec un fan qui avait eu lieu en octobre lors du match entre Newcastle et Tottenham. Le jeu avait là aussi été temporairement interrompu pendant la première mi-temps à St James' Park pour permettre à un supporter de recevoir des soins d'urgence dans les tribunes. Dans ce cas, le fan avait été stabilisé et emmené à l'hôpital, et le jeu avait repris après un retard de 20 minutes.