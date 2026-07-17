Watanabe pourrait quitter le Feyenoord après seulement une saison afin de signer un contrat plus lucratif

Selon Mounir Boualin, Tsuyoshi Watanabe pourrait quitter le Feyenoord cet été. Le défenseur japonais suscite l’intérêt de deux clubs saoudiens.

Recruté l’été dernier pour huit millions d’euros en provenance du KAA Gent, le défenseur figure sur les tablettes de l’Al-Shabab FC et de l’Al-Taawoun FC.

Les formations saoudiennes devront toutefois s’acquitter d’une indemnité substantielle pour s’attacher les services du Japonais, estimé à dix millions d’euros par Transfermarkt.

Selon Boualin, les deux clubs envisagent de formuler une offre pour le défenseur, qui pourrait voir ses émoluments augmenter significativement en cas de transfert.

International japonais à treize reprises, il a disputé 39 matchs sous le maillot de Feyenoord la saison passée, inscrivant au passage cinq buts.

En cas de transfert à Al-Shabab, il rejoindrait le quatorzième du classement de la Saudi Pro League, tandis qu’Al-Taawoun a terminé sixième la saison passée.