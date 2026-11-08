Partager Suivez GOAL sur Google

Warren Zaïre-Emery a exprimé son immense enthousiasme à l’idée de retrouver l’équipe de France sous les ordres de son nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane. Le prodige du Paris Saint-Germain est prêt à reprendre sa place chez les Bleus après une période frustrante passée à l’écart.

Publicité

Le prodige parisien en quête de revanche

Zaïre-Emery est enfin prêt à enfiler de nouveau le célèbre maillot bleu, après une série de pépins physiques qui l'ont empêché de rejoindre la sélection lors de la précédente trêve internationale. L'adolescent figurait initialement dans la précédente liste de Zidane, mais avait dû déclarer forfait sur blessure. Le talentueux milieu de terrain avait alors dû regarder ses coéquipiers jouer sans lui.

Bien qu'il n'ait pas pu jouer à ce moment-là, le joueur formé au PSG a tenu à rendre visite au groupe lors de son dernier match pour garder le contact avec ses coéquipiers. Revenant sur cette période difficile, le jeune joueur a reconnu que son absence avait été dure à vivre, tout en soulignant l'accueil que lui avaient réservé les autres joueurs. « C'était forcément frustrant. Je suis allé les voir après le dernier match, ils m'ont tous accueilli chaleureusement et j'ai hâte de les retrouver », a-t-il déclaré, cité par Foot Mercato.

Zaire-Emery impatient de travailler avec Zidane

Pour la toute première fois, le prodige de 20 ans aura l'occasion de progresser sous le regard de Zidane. Ce passage de témoin entre l'un des plus grands milieux de terrain à avoir foulé une pelouse et l'un des jeunes talents les plus prometteurs du pays promet d'être un moment marquant dans la carrière en plein essor de l'adolescent. Le milieu de terrain, qui souhaite apprendre auprès du vainqueur de la Coupe du monde, mesure pleinement ce que représente le fait de travailler avec une véritable légende du football.

À l'idée de retrouver l'entraîneur emblématique, Zaire-Emery n'a pas caché son enthousiasme avant de rejoindre le rassemblement. « Faire ma première avec le nouveau sélectionneur, ce sera quelque chose de spécial et j'ai hâte », s'est-il réjoui.

Publicité Publicité

Un désaccord tactique sur son poste

Alors que le joueur se concentre sur son retour, un débat tactique s'est engagé entre son entraîneur en club et son sélectionneur sur le poste où il est le plus utile. Luis Enrique a souvent aligné le jeune joueur au poste d'arrière droit au Parc des Princes, un rôle dans lequel il a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation et de solidité. Zidane a toutefois une vision très différente de l'avenir du Parisien en sélection. « Je ne vois pas du tout Warren Zaïre-Emery comme un arrière droit. Il est bon au milieu de terrain, nous ne sommes pas en club. Quand je sélectionne un joueur, je veux le voir à son poste », a expliqué Zidane.

Interrogé sur ces propos, Enrique a préféré jouer la carte de la diplomatie plutôt que d'engager une polémique publique avec un autre entraîneur emblématique. L'Espagnol a été impressionné par la maturité affichée par son jeune joueur à plusieurs postes, mais respecte l'autonomie du sélectionneur. « Si j'ai un conseil à donner à Zinedine Zidane ? Chaque entraîneur fait son travail, Zidane le fait très bien », a déclaré l'entraîneur du PSG.

Des enjeux importants en Ligue des nations

Zaïre-Emery et ses coéquipiers français devront d'abord disputer deux rencontres cruciales en Ligue des nations. La France doit se rendre en Italie le 12 novembre pour un choc, avant de recevoir la Turquie à Bordeaux trois jours plus tard. Ces matches constitueront un test important pour les choix tactiques de Zidane et l'intégration de jeunes talents comme le milieu du PSG. Pour Zaïre-Emery, il ne s'agit pas seulement de retrouver la forme : c'est aussi l'occasion de prouver qu'il a sa place au cœur de la révolution de l'équipe de France sous Zidane.