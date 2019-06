Wan-Bissaka futur joueur de Manchester United ?

D'après la presse anglaise, Manchester United est en train d'insister pour s'attacher les services de l'arrière de Crystal, Aaron Wan-Bissaka.

Man United et son coach Ole Gunnar Solskjaer sont déterminés à se renforcer en défense durant le mercato en cours afin de présenter un visage plus solide en 2019/20. Et l'une de leurs priorités se nomme Aaron Wan-Bissaka, le prometteur joueur de .

D'après les sites spécialisés d'Outre-Manche (dont Sky Sports et The Guardian), deux propositions ont déjà été transmises aux responsables des Eagles pour arracher cet élément. La première, qui était de l'ordre de 40M€, a été repoussée. La réponse pour la seconde n'a pas encore été communiquée.

Âgé de 21 ans, Wan Bissaka évolue sur le côté droit de la défense. D'origine congolaise, il peut encore choisir de jouer pour les Léopards vu qu'il n'a évolué avec l' qu'en sélections espoirs ou juniors. Cet été, il sera d'ailleurs l'une des attractions de l'Euro des moins de 21 ans en et au Saint-Marin. En , la saison dernière, ce natif de Croydon a disputé 35 matches en championnat.

n'a pas encore signé de renfort pour la campagne à venir. Plusieurs noms circulent dans la presse. Wayne Rooney, l'un des anciens grands buteurs du club, s'est permis de donner un conseil aux décideurs des Red Devils, en les invitant à parier sur des joueurs tels que Wan-Bissaka plutôt que de casser leur tirelire pour Cristiano Ronaldo ou Gareth Bale. Sera-t-il écouté ?