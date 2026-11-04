Walid Regragui défend ses choix et fait le point sur les blessés : des messages clairs au sujet d'En-Nesyri, Mazraoui et Diaz

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, a abordé plusieurs dossiers importants lors de sa conférence de presse, ce mercredi, après l'annonce de la liste du Maroc en vue du stage de ce mois de novembre, au cours duquel sont prévus deux matches face au Niger les 13 et 17 novembre, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Le technicien marocain est revenu sur les raisons du retour de Youssef En-Nesyri dans la liste après son absence lors des précédents rassemblements. Il a également répondu aux critiques liées à la convocation de joueurs ne disposant pas d'un temps de jeu suffisant avec leurs clubs, et a évoqué la situation de Brahim Díaz au Real Madrid, ainsi que l'évolution des blessures de plusieurs éléments cadres, au premier rang desquels Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi et Ayoub El Kaabi.

Ouahbi explique les raisons du retour d'En-Nesyri

Mohamed Ouahbi a révélé que Youssef En-Nesyri n'était pas écarté des plans du staff technique durant la dernière période, malgré son absence des listes de la sélection, assurant que le staff technique a suivi l'attaquant marocain en continu durant son aventure avec Al-Ittihad de Djeddah.

Ouahbi a déclaré à ce sujet, dans des propos rapportés par le site marocain « Botola » : « En-Nesyri figure bel et bien dans notre liste élargie, et nous le suivons en permanence, comme tous les joueurs, depuis le premier jour. Nous avons suivi tous ses matches avec le club saoudien, que ce soit en Ligue des champions d'Asie, en Coupe ou en championnat. Nous veillons à regarder ses matches chaque semaine, c'est un joueur que nous n'avons jamais cessé de suivre depuis le début. »

Il a ajouté : « Durant la dernière période, nous avons décidé de nous appuyer sur d'autres joueurs, et plus précisément sur des attaquants présentant des caractéristiques similaires aux siennes lors de la dernière Coupe du monde. Depuis, nous avons tenu un stage de préparation, et aujourd'hui nous estimons que les caractéristiques d'En-Nesyri peuvent nous apporter un plus, notamment face à une sélection comme le Niger. »

Mazraoui et le temps de jeu : Ouahbi répond aux critiques

Ouahbi est revenu sur les critiques visant la convocation de certains joueurs malgré leur manque de régularité avec leurs clubs, affirmant que le temps de jeu ne peut constituer le seul critère pour déterminer les éléments qui méritent de représenter la sélection marocaine.

Le sélectionneur marocain a déclaré, en réponse à ces critiques : « Lorsqu'il s'agit de choisir les joueurs, il suffirait de chercher sur Internet le nombre de minutes de jeu, puis de convoquer les joueurs qui en ont accumulé le plus pour constituer la sélection marocaine. Mais si tel était le seul critère pour choisir les joueurs de la sélection, ma présence à ce poste n'aurait aucune utilité. »

Il a expliqué que les choix techniques obéissent à d'autres considérations liées à la cohésion et à la tactique, ajoutant : « Il y a d'autres éléments à prendre en compte, parmi lesquels trouver la cohésion entre les joueurs et choisir les éléments qui s'adaptent à notre style de jeu, car nous disposons d'une approche tactique claire et nous savons parfaitement de quelle manière nous voulons jouer, quelle que soit l'identité de l'adversaire. »

Ouahbi a cité le cas de Noussair Mazraoui, dont le faible temps de jeu avec son équipe a soulevé des interrogations quant à sa convocation, en déclarant : « Vous parlez de Mazraoui, qui ne joue pas beaucoup avec son équipe, mais il suffit de suivre ses matches avec la sélection marocaine. Si vous dites qu'en raison de son faible temps de jeu avec son club il n'a plus le niveau requis pour représenter la sélection, je ne peux pas répondre à une telle affirmation, avec tout le respect que je vous dois. »

Il a poursuivi en défendant le latéral marocain : « Ce n'est pas qu'une question de chiffres ou de calculs, cela concerne aussi les qualités du joueur et sa capacité à rendre la sélection plus forte. Mazraoui a affiché de bons niveaux avec la sélection marocaine dans différentes compétitions, et il a toujours été à la hauteur. »

Il a clos ce dossier en affirmant que la baisse du temps de jeu d'un joueur avec son club ne signifie pas nécessairement qu'il perde sa place en sélection, précisant : « Il n'est pas logique de cesser de convoquer un joueur simplement parce que son niveau a légèrement baissé avec son équipe, car nous savons parfaitement ce que chaque joueur peut apporter à la sélection. »

Brahim Díaz : une volonté de jouer davantage avec le Real Madrid

Ouahbi a également évoqué la situation de Brahim Díaz au Real Madrid, dans un contexte où il ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu avec le club espagnol, assurant que le joueur souhaite jouer davantage, mais qu'il ne s'inquiète pas de son niveau lorsqu'il rejoint la sélection marocaine.

Ouahbi a déclaré : « Que ce soit pour nous ou pour lui, Brahim souhaite obtenir plus de temps de jeu. Il veut jouer davantage avec le Real Madrid, mais il évolue dans l'un des meilleurs clubs du monde, où la concurrence est très forte. »

Il a ajouté : « Mais nous ne nous inquiétons pas de son niveau, car lorsqu'il rejoint la sélection marocaine, il est très heureux d'être avec nous et montre un grand enthousiasme ainsi qu'une volonté de tout donner. »

Le sélectionneur du Maroc a exprimé son espoir de voir Díaz mettre à profit sa participation avec la sélection pour afficher des niveaux remarquables qui l'aideraient à obtenir davantage d'occasions avec le Real Madrid, en déclarant : « C'est pourquoi nous continuerons à l'encourager, et nous espérons, si Dieu le veut, qu'il disputera de grands matches avec nous, afin qu'il puisse retrouver le Real Madrid et obtenir plus de temps de jeu, car je ne peux pas m'immiscer dans les choix des entraîneurs. Chaque entraîneur a ses propres solutions qu'il recherche. »

La situation des blessés et la date de retour du quatuor

Dans un autre registre, Ouahbi a rassuré le public marocain au sujet de l'état de santé d'Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi et Ayoub El Kaabi, exprimant son optimisme quant à leur capacité à retrouver leur plein potentiel avant la Coupe d'Afrique des Nations.

Le sélectionneur du Maroc a précisé qu'il ne pouvait fixer une date précise pour le retour des joueurs, soulignant la difficulté de se prononcer sur la durée de convalescence, même pour les médecins, en raison de la diversité des circonstances des blessures et des phases de rééducation.

Ouahbi a déclaré : « Je suis en contact avec eux, ce sont des périodes difficiles, et nous continuons à les soutenir et à les accompagner durant la phase de rééducation. Ils reviendront plus forts. »

Il a ajouté que la sélection pourrait récupérer plusieurs blessés au cours du mois de mars prochain, assurant que le staff technique suit l'évolution de leur état de manière continue et ne considère pas leurs absences comme un problème permanent.

Le technicien marocain a estimé que les blessures contraignent le staff technique à chercher des solutions alternatives et à tester d'autres éléments, ce qui donne l'occasion à de nouveaux joueurs de prouver leurs capacités et contribue en même temps à élever le niveau de la concurrence au sein du groupe.

Ouahbi a insisté sur le fait que les blessures font partie du football, exprimant sa confiance dans le retour des quatre joueurs avant la Coupe d'Afrique des Nations, afin que leurs absences n'affectent pas la préparation de la sélection pour l'échéance continentale.