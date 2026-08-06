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FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

Traduit par

Walid Al-Farraj rassure les supporters : Al-Ahli sera un acteur majeur malgré tous les obstacles

Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Pusic
M. Jaissle
Arabie saoudite
Pays-Bas
Allemagne

Le « Raqi » va-t-il poursuivre ses exploits malgré les difficultés ?

Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj a rassuré les supporters d'Al-Ahli, affirmant que l'équipe sera un acteur important lors de la prochaine saison de la Roshn Saudi League, malgré tous les obstacles et les embûches qu'elle a rencontrés.

Al-Farraj a écrit sur son compte personnel sur le réseau « X » : « Malgré tous les obstacles et les embûches, Al-Ahli sera un acteur important sur le terrain comme dans les tribunes, avec le début d'une saison qui connaîtra de nombreux rebondissements, mais que remportera celui qui aura le plus de combativité, d'esprit et de détermination. »

Et d'ajouter : « Le départ de l'entraîneur a été une catastrophe sur le moment, mais c'est une expérience réussie qui pourrait se répéter avec des noms inattendus. Soyez optimistes. »

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Le journaliste saoudien fait référence au départ de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, environ deux semaines avant le début du parcours d'Al-Ahli en Roshn Saudi League, après trois années complètes durant lesquelles il a mené l'équipe à décrocher deux titres de l'AFC Champions League Elite.

Saudi Pro League
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À une seule semaine du début de la Roshn Saudi League, Al-Ahli a annoncé l'engagement du Néerlandais Marino Pusic pour diriger l'équipe la saison prochaine, dans un climat de doute quant à sa capacité à poursuivre le parcours de son prédécesseur allemand.

Al-Ahli a également traversé quelques turbulences administratives, après le départ de son ancien président Khaled Al-Ghamdi, afin de se porter candidat à l'élection à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en plus du départ des deux capitaines de l'équipe, l'Ivoirien Franck Kessié et l'Algérien Riyad Mahrez.

Al-Ahli entame officiellement la nouvelle saison le 13 août courant, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah, lors de la première journée de la Roshn Saudi League.

« Al-Raqi » est en quête du sacre en championnat saoudien, absent de son palmarès depuis 2016, ainsi que de la conservation du titre de l'AFC Champions League Elite qu'il a remporté lors des deux dernières saisons.

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