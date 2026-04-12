Walid Al-Faraj s’invite dans la crise entre Al-Ahly et l’Union égyptienne d’un tweet cinglant

Le journaliste saoudien Walid Al-Faraj est revenu sur la crise qui oppose Al-Ahly à la Fédération égyptienne de football au sujet des enregistrements de la conversation entre l’arbitre Mahmoud Wafa et l’équipe de l’assistance vidéo (VAR) lors de la rencontre face à Ceramica Cleopatra.

Les Rouge et Blanc avaient partagé les points (1-1) avec Ceramica Cleopatra lors de la première journée de la phase finale du championnat égyptien, à l’issue d’une rencontre où ils estimaient avoir été lésés par un penalty non sifflé dans les arrêts de jeu, après consultation de la VAR.

Dans un communiqué officiel, le club a demandé à écouter les conversations entre l’arbitre de la rencontre et l’équipe de la VAR lors de l’examen de l’action litigieuse, se prévalant des déclarations d’Oscar Ruiz, président de la Commission des arbitres, qui a confirmé que chaque club était en droit d’accéder à ces enregistrements, moyennant frais, et insistant sur la nécessité de publier leur contenu pour garantir l’intégrité et la transparence.

L’audience, initialement prévue ce dimanche, n’a pas eu lieu, la Fédération égyptienne invoquant l’absence des personnes « légalement habilitées » à y assister.

Sur son compte « X », Walid Al-Faraj a tweeté : « Al-Ahly a demandé à écouter l’enregistrement de la salle des arbitres pour le match contre Ceramica. La Fédération égyptienne a accepté, mais à condition que soient présents le directeur sportif et l’entraîneur, alors que le club réclamait un membre du conseil, un ancien arbitre et un technicien du son. »

Il a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi la Fédération égyptienne de football a refusé l’accès à la délégation de l’Al-Ahly… Y a-t-il quelque chose dans l’enregistrement ? ».

La délégation du club, menée par Sayed Abdel-Hafiz et comprenant le directeur de la communication Jamal Jabr, un expert en audio et un ancien arbitre, s’est présentée au siège de la Fédération, mais la séance a été annulée au dernier moment.

La Fédération égyptienne avait pourtant insisté : seuls deux membres du staff technique et administratif directement impliqués dans la rencontre devaient être présents, et uniquement dans la zone technique.

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