Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj a lancé une virulente attaque contre le club de Newcastle United, en raison de son approche pour recruter l'Allemand Matthias Jaissle, l'actuel entraîneur d'Al-Ahli.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission de l'entraînement d'Al-Ahli, ce jeudi, afin de diriger l'équipe de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Al-Farraj a publié un tweet sur son compte personnel du réseau « X », dans lequel il a écrit : « Le départ de l'entraîneur champion de l'élite d'Asie deux semaines avant le début du championnat est une nouvelle choquante. »

Il a ajouté : « Jaissle n'aurait trouvé personne pour lui verser 11 millions de dollars comme clause libératoire, si ce n'est un club comme Newcastle, et ils vont peut-être le recruter pour 12 millions de dollars, ce qui signifie 23 millions de dollars par an. Est-ce là une méthode d'investissement ? »

Le journaliste saoudien a conclu son tweet en déclarant : « La moindre des choses, par égard pour Al-Ahli, ce sont des compensations financières et morales. »

Il convient de rappeler que Jaissle dirige Al-Ahli depuis 2023, et qu'il a réussi à remporter avec le club le titre de la Ligue des champions de l'élite d'Asie pendant deux saisons consécutives, en plus de remporter avec lui le titre de la Supercoupe saoudienne après une absence de 9 années complètes.